Tunisie: L'ESS n'y arrive pas - Un blocage qui dure

Le tiers du plein seulement, de quoi souvent tomber en panne sèche pour une Etoile qui n'avance pas comme il se doit.

Avec quatre points dans la besace en autant de matchs joués, l'ESS n'y arrive pas avec une défaite dans son bastion face aux Cigognes, un autre revers à Monastir, une victoire qui a mis du baume au cœur en croisant Tataouine et un nouveau partage des points à Korba face aux Cap-bonnais de Soliman. Le pré-bilan est donc famélique et l'ESS va devoir maintenant redresser ce qui doit l'être avant de croiser quelques cadors du championnat. Malgré son effectif en partie renouvelé, l'ESS ronge son frein en L1, rétropédale tantôt et peine à prendre son envol.

Globalement, après la levée de l'interdiction de recruter, le club phare du Sahel a certes pu qualifier les Ben Choug, Nassim Hnid, Dagdoug, Walid Karoui, Chawat, Chihi, Gbo, Mohamed Kanté, Camara, Chihi et autre Smichi. Mais en parallèle, il a perdu les Hamza Jelassi, Jacques Mbé, Vinny, Youssef Abdelli, Ben Njima, Louay Ben Hassine. Est-ce donc un problème de qualité de l'effectif?

Pas vraiment, même si le départ de certains cadres a fait pencher la balance en ce moment. Cela dit, est-ce donc une affaire de mental pour un club actuellement englué dans un blocage qu'il n'arrive pas à dépasser ? Rien n'est moins sûr, mais si déjà, à ce stade de la compétition, l'ESS ne veut pas déjà hypothéquer ses chances de jouer pour la gloire, elle doit à présent vite se réinventer car le temps presse.

Aujourd'hui, l'Etoile semble avoir perdu la formule gagnante, mais attention, les grands clubs se relèvent souvent d'une chute et peuvent même y puiser de la détermination pour renaître. A Sousse plus qu'ailleurs donc, la vérité d'un jour n'est jamais celle du lendemain. Et gageons que l'ESS de Hamadi Daou peut retrouver un cycle enthousiasmant et retrouver de la hauteur à terme.

Pour que la mayonnaise prenne enfin !

En football, d'hésitant à conquérant, il n'y a souvent qu'un pas à franchir via une certaine réussite, un match-référence qui vient doper le mental et consolider la cohésion de groupe. Et comme les victoires appellent les victoires, si l'ESS signe une rencontre accomplie, elle brillera à nouveau. Jeudi après-midi cependant, l'ESS a tout de même été incapable de trouver la solution face à l'AS Soliman.

Comment expliquer ce visage ? Bien qu'elle ne soit pas résignée pour autant, qu'est-ce qui empêche les Ghedamsi, Ben Ali, Oussama Abid, Raki Aouani et autre Firas Chawat de se libérer ? Peut-être qu'il y a eu décalage au niveau de la préparation d'avant-saison pour certains joueurs ? Peut-être que la mayonnaise n'a juste pas encore pris ? Bref, on attend que l'équipe joue sur sa vraie valeur. Pour le moment, c'est une petite déception du côté des supporteurs étoilés dont une partie réclame le départ de Hammadi Daou, responsable, selon eux, de ce mauvais départ.