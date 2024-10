Sénégal: Révision de la note du pays - Le gouvernement lance un plan de redressement ambitieux

La nouvelle révision de la note financière du Sénégal par l'agence Moody's vient d'être actée, marquant un tournant pour le pays. Cette note, qui a été abaissée de Ba3 à B1 avec mise sous surveillance, découle principalement de la hausse du déficit budgétaire et de l'endettement observés entre 2019 et 2023. Le Gouvernement sénégalais, conscient des enjeux, avait mandaté un audit des finances publiques, dont les résultats préliminaires ont été dévoilés en septembre 2024.

Suite à cette révision, le Ministère des Finances et du Budget a pris position en réaffirmant son engagement à mettre en oeuvre une série de réformes ambitieuses, visant à réduire considérablement le déficit budgétaire dès 2025. Ce plan de redressement s'aligne sur les engagements internationaux pris avec l'UEMOA et la CEDEAO, visant à stabiliser l'économie nationale tout en réduisant le taux d'endettement de manière progressive.

En parallèle, un ensemble de réformes structurelles sera mis en place pour renforcer l'intégrité des finances publiques et garantir une gestion optimale, répondant aux standards internationaux de gouvernance financière. Ces réformes incluront des systèmes financiers intégrés et digitalisés, tout en renforçant les mécanismes de contrôle pour une meilleure prise de décision.

La coopération avec les partenaires internationaux, tels que la Banque mondiale, le FMI, la BCEAO et la BOAD, continuera d'être un pilier central de cette stratégie. Ensemble, ils oeuvreront pour une gestion rigoureuse de la dette, une gouvernance accrue et une plus grande transparence dans les processus budgétaires.

Le Gouvernement s'est également engagé à assurer une communication continue et transparente avec toutes les parties prenantes, tout au long de ce processus. Des mises à jour régulières seront fournies via des plateformes officielles, afin de tenir la population informée des avancées et des mesures mises en place.