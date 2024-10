Sénégal: Ouverture des classes - Grand nettoyage des structures éducatives, ce samedi

La rentrée scolaire est fixée au lundi 7 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant, l'heure est à la réhabilitation, au nettoyage et à l'embellissement des écoles et autres espaces d'apprentissage avec la 5ème édition de la journée de mobilisation citoyenne « Setal Sunu Reew » ce samedi 5 octobre.

C'est le grand nettoyage des structures éducatives avant la rentrée scolaire prévue le lundi 7 octobre prochain. Ce samedi 5 octobre, coïncidant avec la 5ème édition de la journée de mobilisation citoyenne « Setal Sunu Reew », des opérations de nettoyage, de réhabilitation, d'assainissement et d'embellissement des établissements scolaires vont avoir lieu partout au Sénégal pour que la reprise des cours se déroule dans les meilleures conditions.

« Cette journée dédiée à l'embellissement, à la salubrité de nos écoles et à l'amélioration de l'environnement d'apprentissage de nos enfants est une façon de dire à toute la nation sénégalaise que l'école est le pilier et le socle sur lequel nous devons nous appuyer pour transformer notre nation, pour construire et bâtir ensemble notre nation et pour produire enfin le citoyen que nous voulons » a déclaré le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy jeudi dernier 3 octobre.

Selon les ministères en charge de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, « l'objectif est de mettre à la disposition des élèves, étudiants et apprenants des espaces d'apprentissage en bon état et impeccable pour la prochaine rentrée scolaire et universitaire ». Ainsi, un appel est lancé pour la mobilisation de tous dans cette campagne de nettoiement.

%

« Nous invitons donc, toutes les composantes de la population sénégalaise, acteurs du système éducatif, associations, organisations de la société civile et de la protection de l'environnement, à se mobiliser massivement pour cette journée de solidarité et d'engagement citoyen », lit-on dans le communiqué. En effet, certaines écoles sont touchées par les inondations.

Au total, « 248 écoles sont répertoriées comme sites inondés sur toute l'étendue du pays », indiquait le directeur de la Prévention et de la Gestion des inondations (DPGI), Madické Cissé dans l'Observateur. Quant à la région de Dakar, l'Inspecteur d'Académie de Dakar a fait savoir ce 4 octobre que « 157 écoles ont été répertoriées comme inondées lors de notre Comité régional de développement ».