Afrique: Qualifications CAN 2025 / Double confrontation Sénégal - Malawi : 26 «Lions» avec Boulaye Dia et Cheikh Lo Ndoye

Comme prévu, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié hier, vendredi 4 octobre la liste des 26 joueurs pour la double confrontation qui opposera le Sénégal au Malawi, le 11 octobre au stade Abdoulaye Wade et le 15 octobre à Lilongwe, dans le cadre des troisièmes et quatrièmes journées des qualifications à la CAN 2025.

Officialisé sur le banc des Lions, le duo d'intermédiaire Pape Thiaw et Teddy Pellerin se basera sur le groupe déjà préétabli par le désormais ex-sélectionneur Aliou Cissé. Cette liste, quasi identique aux deux précédentes, consacre le retour au premier plan de l'attaquant de la Lazio de Rome Boulaye Dia mais aussi la convocation de Cheikh Lo Ndoye qui, de par ses convaincantes prestations avec l'équipe du Jaraaf est rappelé pour palier le forfait d'Edouard Mendy blessé.

L'après Aliou Cissé a commencé en équipe nationale avec la publication hier, vendredi 4 octobre de la liste des joueurs retenus pour la double confrontation entre le Sénégal et le Malawi comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications à la CAN 2025. Après avoir placé sur le banc le duo d'intérimaires composé de Pape Thiaw et Teddy Pellerin respectivement premier et deuxième adjoints, la Fédération sénégalaise de football a dévoilé comme prévu, une liste des 26 Lions.

Ce groupe est presque identique à celui précédemment utilisé lors des dernières journées de qualification ayant opposé le Sénégal au Burkina Faso et ensuite contre le Burundi lors de la trêve du mois de septembre. Ce qui n'est point une surprise car le désormais ex-sélectionneur avait déjà pris le soin d'arrêter au préalable son groupe de performance avant d'envoyer les convocations aux joueurs dans un délai de quinze jours.

Aucun changement notable ne figure dans la liste du nouveau staff. Si les inamovibles de la sélection comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Ismaila Sarr entre autres sont toujours présents pour cette trêve du mois d'octobre, il faut toutefois relever un tout petit changement.

Boulaye Dia de retour, Cheikh Ndoye pour suppléer Edouard Mendy

La Tanière a ainsi rouvert ses portes à l'attaquant Boulaye Dia. Forfait à la CAN-2023 pour cause de blessure et absent depuis mars dernier, l'attaquant signe son retour. Le retour du buteur de la Lazio de Rome est assurément très attendu si l'on en juge le faible rendement de la ligne d'attaque du Sénégal au cours de ces trois dernières sorties marquées par une manque criard d'efficacité devant les buts. Forfait pour cause de blessure, Edouard Mendy a également céder sa place à Cheikh Lo Ndoye, déjà présélectionné en 2019 sans pourtant disputer le moindre match.

Elu meilleur gardien de la Ligue 1 sénégalaise la saison passée, l'actuel portier du Jaraaf a été rappelé cette fois pour compléter le trio des gardiens. Ses belles prestations dans le championnat et en Coupe de la CAF, l'impose aujourd'hui comme un des prétendants sérieux au poste. En attendant, une nouvelle ère est en marche.

En dépit de l'accord avec la FSF, la reconduction du contrat d'Aliou Cissé s'est, on le rappelle, heurté au véto du ministère des Sports. Le staff intérimaire, Pape Thiaw et Teddy Pellerin va diriger le stage prévu à partir de ce lundi 7 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Deuxièmes du groupe L des éliminatoires de la CAN 2025, derrière le Burkina Faso, les Lions accueillent leurs adversaires du Malawi le 11 octobre au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio et se déplacent le 15 octobre à Lilongwe

Voici la liste des 26 joueurs

Gardiens : Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough), Cheikh Lo Ndoye (ASC Jaraaf)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Formose Mendy (FC Lorient), Ismail Jakobs (Galatasaray), Seydou Sano (Al-Gharafa), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague)

Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Habib Diallo (Damac FC), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Abdallah Sima (Stade Brestois), Boulaye Dia (Lazio)