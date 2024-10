Maroc: Signature à Rabat d'une convention de partenariat entre le Comité national de la musique et l'Académie des beaux-ARTs de Fujairah

Rabat — Le Comité national de la musique et l'Académie des beaux-arts de Fujairah aux Emirats Arabes Unis, ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat et de coopération portant sur l'échange de connaissances et de compétences dans le domaine des arts et la promotion de la coopération culturelle et artistique entre les deux parties.

Paraphée par la présidente du Comité national de la musique, Ouafaa Bennani, et le directeur général de l'Académie des beaux-arts de Fujairah, Ali Obaid Al Hefaiti, cette convention vise à développer des programmes et des activités à même d'éveiller l'esprit créatif et l'innovation culturelle, avec un intérêt particulier à l'incubation des talents dans les divers domaines artistiques.

Elle ambitionne également de développer le prix "Ziryab des virtuoses" et de consolider sa notoriété au niveau international.

Dans une déclaration à la presse, Mme Bennani a affirmé que cette convention s'inscrit dans le cadre des relations solides unissant le Maroc et les Emirats Arabes Unis et intervient en droite ligne avec les Hautes Directives Royales appelant au renforcement de la coopération internationale multilatérale en matière de protection du patrimoine culturel immatériel et d'échange d'expériences et d'idées en vue de sa préservation.

Elle a, à cet égard, souligné que cette convention est de nature à contribuer à la dynamique culturelle et artistique dans le Royaume, à travers l'organisation de rencontres scientifiques de haut niveau dans divers domaines culturels, notant que cet accord permet également de présenter la culture et l'art marocains aux Emirats Arabes Unis et de célébrer des figures créatives nationales.

Pour sa part, la soprano Samira Kadiri, présidente du comité du prix Ziryab, a indiqué que ce partenariat revêt une importance capitale sur le plan musical, étant donné que des ateliers et des rencontres sur le luth marocain authentique seront organisés et des hommages seront rendus à des musiciens marocains à Fujairah, rappelant que le prix "Ziryab des virtuoses" est attribué chaque année, alternativement, au Maroc et à Fujairah.

Dans une déclaration similaire, Ali Obaid Al Hefaiti a fait savoir que la convention marque une étape culturelle importante et apporte une valeur ajoutée dans le domaine de la coopération culturelle et artistique entre les deux pays frères.

Il a fait savoir que des projets culturels communs seront élaborés en mettant l'accent particulièrement sur le soutien et la motivation des créateurs dans les différents domaines du savoir et de la créativité.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence d'une pléiade de chercheurs et d'artistes, outre les membres de la délégation de l'Académie des beaux-arts de Fujairah.