Maroc: La situation du secteur avicole au centre d'entretiens entre M. Sadiki et les professionnels de la FISA

Casablanca — La situation du secteur avicole au Maroc a été au centre d'entretiens, vendredi à Casablanca, entre le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, et les professionnels membres de la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA).

"Les échanges ont porté sur la conjoncture actuelle du secteur avicole et les efforts déployés le long de la chaine de production avicole pour maintenir un approvisionnement normal du marché national en produits avicoles", indique le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts dans un communiqué sur la visite de M. Sadiki au pôle avicole "Avipole" du Zoopôle de Aïn Jemâa à Casablanca.

A cette occasion, les professionnels ont assuré que les prix de vente du poulet de chair sont revenus à la baisse depuis la semaine précédente, fait savoir la même source.

Lors de cette visite, la FISA a présenté le bilan des réalisations de l'avipole. Ainsi, depuis son ouverture à fin août 2024, la fédération a réalisé plusieurs sessions de formation au profit de 5.299 professionnels nationaux, 1.634 étudiants des écoles et instituts agricoles et 2.962 professionnels venant des pays de l'Afrique de l'Ouest.

La FISA a également présenté les projets de partenariat en recherche et développement engagés avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO - Food and Agriculture Organization) et la Fondation PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area).

Il s'agit du projet PRIMA-SCALA MEDI qui consiste en l'amélioration de la durabilité et de la qualité de la production avicole par l'exploitation du potentiel d'adaptation des souches locales dans la région méditerranéenne. Son objectif principal est la préservation des souches locales de poulet Beldi au Maroc.

Pour ce qui est du projet mené avec la FAO, il vise à soutenir les femmes rurales touchées par le séisme d'Al Haouz en relançant leurs activités d'élevage de poules pondeuses.

Par ailleurs, la FISA participera à la 1ère édition du Salon Avicole "SIV-MALI" qui aura lieu du 19 au 21 octobre 2024 à Bamako au Mali. Le Maroc sera le pays invité d'honneur de ce salon.

En outre, la conférence annuelle de l'International Poultry Council se tiendra en avril 2025 à Casablanca et ce, en partenariat avec la FISA.