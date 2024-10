Congo-Brazzaville: Coopération - Un nouvel attaché de défense des Etats-Unis d'Amérique au pays

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a présidé, le 4 octobre au siège de son département, la cérémonie officielle d'accréditation du lieutenant-colonel Chad K. Brinton.

Né le 18 septembre 1974 à Salt Lake City dans l'Utah, le lieutenant-colonel Chad K. Brinton est nommé officier de l'armée de terre en 2009. Il a, entre autres, suivi les formations militaires et universitaires ci-après : 2004 : licence en lettres allemandes et françaises à Salt Lake City dans l'Utah ; 2008 : docteur en droit de l'université Davis de Californie ; 2009 : cours de base de juge avocat de l'armée à Charlottesville en Virginie ; 2018 : Collège de commandement et d'état-major de Fort Belvoir en Virginie ; 2020 : master en politique publique internationale à l'université John Hopkins d'études supérieures internationales de Washington.

Il a occupé plusieurs fonctions aussi bien aux Etats-Unis qu'au niveau international, notamment : 2010-2013 : chef du service client, avocat plaidant et en droit administratif en Belgique ; 2013-2015 : juge avocat à Fort Lewis à Washington ; 2015-2017 : chef de la justice militaire, juge avocat de brigade à Fort Liberty en Caroline du Nord ; 2017-2019 : conseiller spécial aux victimes à Presido of Monterey en Californie ; 2019 : formateur régional de la FAO au Sénégal et au Burkina Faso ; 2021-2023 : chef du bureau de coopération en matière de sécurité à Djibouti.

A noter que la cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Eugene Young ainsi que de plusieurs membres du haut commandement militaire.