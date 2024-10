Congo-Brazzaville: Aéroport international Maya-Maya - L'entreprise Aerco sommée de rétablir le système de climatisation

L'arrêt du système de climatisation provoque, depuis un long moment, une chaleur suffocante à l'intérieur de l'aéroport international de Brazzaville. En visite au niveau de l'aérogare, le 4 octobre, le ministre d'État chargé des Infrastructures, Jean-Jacques Bouya, a fustigé l'inaction de la société concessionnaire Aéroports du Congo(Aerco).

Après la mise en service de son premier module en 2010, l'exploitation de l'aéroport international Maya-Maya a été concédée en 2011 à l'entreprise Aerco. Dotée de toutes les commodités aéroportuaires avec l'inauguration du second module en février 2014, la plateforme d'une superficie de 44 500 mètres carrés s'impose comme un hub aéroportuaire à vocation sous-régionale.

L'aéroport accueille des avions de types B-747 et A-380 et peut traiter jusqu'à 2 millions de passagers par an. Avant la crise sanitaire de Covid-19, on estimait à environ 1,1 million de passagers/an.

Mais le mauvais état du système de climatisation dû certainement au manque d'entretien a contribué à la dégradation du service aéroportuaire. Le but de la visite du ministre d'État chargé de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouya, accompagné de son collègue des Transports, Honoré Sayi, était sans doute de palper la réalité au sein du plus grand terminal aéroportuaire du pays.

« La plateforme connaît un vrai problème, notamment celui du froid. L'exploitation d'une plateforme comme cet aéroport commence avec l'entretien, chaque pièce devrait avoir son chronogramme de vie. Ceci n'a pas été suffisamment respecté », a souligné Jean-Jacques Bouya.

D'après les constats, la défaillance de la climatisation est consécutive à une panne ayant entrainé des fuites d'eau au niveau des tuyaux des groupes qui alimentent le système. Certains tuyaux seraient rouillés et d'autres percés, explique-t-on, en plus de la corrosion en amont et à l'intérieur des groupes de refroidissement. La réhabilitation de l'ensemble du système nécessitera un budget conséquent que la société exploitante Aerco va tenter de mobiliser.

Les dirigeants de l'Aerco ont présenté aux membres du gouvernement un plan de réhabilitation qu'ils espèrent mettre en œuvre. « Un chronogramme de travail a été élaboré, mais cela aurait pu être fait avant. La construction des aéroports du Congo a été faite avec un grand effort du gouvernement. L'État a rendu opérationnelles trois plateformes, les aéroports de Pointe-Noire, d'Ollombo et Brazzaville, et les a mises en exploitation par un concessionnaire. Il va falloir faire les choses au mieux pour faire de la plateforme aéroportuaire un moteur du développement économique », a insisté le ministre d'État chargé des Infrastructures.

Signalons que les travaux d'extension du tarmac présidentiel ainsi que du centre de maintenance aéroport ont également été visités par les autorités.