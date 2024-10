Congo-Brazzaville: Assemblée générale de l'Ucesa - La Chine apporte un appui technique dans l'organisation

En prélude à l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique (Ucesa), couplée à la Conférence sur « Les enjeux environnementaux et de développement durable en Afrique », que Brazzaville abritera les 8 et 9 octobre, l'ambassade de Chine a remis, le 4 octobre, des ordinateurs au Conseil économique, social et environnemental (CESE).

C'est le conseiller économique près l'ambassade de Chine à Brazzaville, He Peng, qui a offert ce don à la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Emilienne Raoul, au cours d'une séance de travail. « Nous allons recevoir dans quelques jours l'Assemblée générale des conseils économiques, sociaux et environnementaux d'Afrique, c'est dans ce cadre que nous avons travaillé avec l'ambassade de Chine pour nous aider à organiser au mieux cet évènement », a expliqué le secrétaire général du CESE, Wilfrid Magloire Obili à la presse.

Selon lui, l'Assemblée générale commence le 8 octobre avec la modification des statuts de l'Ucesa avant l'adoption du plan stratégique de cette institution. « Nous allons aussi élargir notre institution avec l'adhésion d'un nouveau pays, notamment le Zimbabwe et le 9 octobre nous organisons une conférence très chère à la République du Congo sur les enjeux environnementaux ainsi que sur le développement durable en Afrique. Nous invitons toute la population à venir assister à cet évènement », a exhorté le secrétaire général du CESE.

S'agissant de la séance de travail, Emilienne Raoul et He Peng ont passé en revue la coopération entre le Congo et la Chine avec la possibilité d'intéresser le CESE. Se félicitant du fait que le Congo assure la co-présidence du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) jusqu'en 2027, la présidente du CESE a reconnu que son pays a bénéficié de la solidarité chinoise ; tout en saluant les efforts des Chinois dans le déploiement des télécommunications.

Parlant des défis, sinon des attentes des Africains, elle a par exemple cité la formation des jeunes pour la création des emplois ; le bien-être des concitoyens, la modernisation des villes pour qu'elles soient praticables, accueillantes ; ainsi que le renforcement de la coopération entre le CESE et l'ambassade.

Le conseiller économique près l'ambassade de Chine au Congo a, de son côté, noté la nécessité de faciliter les échanges dans le domaine du commerce. D'après He Peng, des milliers de Congolais sont formés en Chine depuis 2008, notamment des étudiants. Il n'a pas écarté la possibilité d'organiser des échanges des délégations et la formation des fonctionnaires congolais en Chine.

« Nous en avons profité pour parler des relations entre la République du Congo et la République populaire de Chine. Vous êtes sans ignorer que le mois dernier le président de la République du Congo était à Beijing pour le sommet du Focac au cours duquel il y a eu des mesures très importantes. Le président chinois a préconisé dix mesures dont les trois autres vont être mises en oeuvre. Et nous le Congo, nous assurons la co-présidence du Focac », a conclu le secrétaire général du CESE, Wilfrid Magloire Obili.