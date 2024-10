Congo-Brazzaville: Santé publique - Une subvention de près de 2 millions de dollars pour lutter contre le Mpox

Le gouvernement américain va octroyer une subvention de près de 2 millions de dollars à la République du Congo pour soutenir ses efforts dans la lutte contre le Mpox, a annoncé l'ambassadeur des Etats-Unis, Eugene Young, dans un communiqué de presse.

« Ces fonds supplémentaires viennent s'ajouter aux 500 mille dollars déjà versés par le gouvernement américain pour soutenir les efforts déployés par la République du Congo », a indiqué Eugene Young lors d'un échange, le 3 octobre à Brazzaville, avec le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki.

Le ministère de la Santé avait déclaré la présence de l'épidémie de Mpox en République du Congo le 23 avril dernier.

« Depuis lors, le gouvernement américain travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et les partenaires internationaux, tels que l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef afin de soutenir les efforts déployés pour sensibiliser les populations, renforcer les mesures de riposte et soutenir les professionnels de la santé », a précisé le diplomate américain.

En collaboration et sous la direction du Centre des opérations d'urgence de santé publique du ministère de la Santé, les contributions du gouvernement américain s'appuieront sur les initiatives antérieures telles que la communication sur les risques et l'implication des communautés, la surveillance et le renforcement des laboratoires.

Selon le ministre Mokoki, cette subvention supplémentaire aidera la République du Congo à stopper la propagation du Mpox, à renforcer son système de santé et à soutenir un avenir sain et productif pour les citoyens congolais dans l 'ensemble du pays.

En date du 23 août dernier, le ministère de la Santé annonçait la présence effective de l'épidémie de Mpox dans quatre départements du pays, à savoir la Cuvette (nord), les Plateaux (centre), la Lékoumou et Pointe-Noire (sud).

« Sur la base des données de la surveillance épidémiologique, 19 cas ont été confirmés dans quatre départements », soulignait le ministère.

A ce jour, aucune autre communication n'a été faite sur le nouveau nombre de cas de Mpox, considéré par CDC Afrique comme une urgence de santé publique.