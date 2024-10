Cote d'Ivoire: Programme pro-environnement et agro- foresterie Les enjeux expliqués aux cacaoculteurs

Le Docteur N’goran épouse Haddad Patricia, est chercheur et chef de programme conservation et transformation des produits agricoles, au Centre national pour la recherche agronomique,(Cnra). Les chercheurs dudit programme basé à Bingerville ont bien animé le stand du Cnra durant les Jncc2024, qui a eu lieu au Parc des Expositions d’Abidjan- Port Bouet.Se prononçant sur la thématique : « Pas de producteurs pas cacao », le Docteur Ngoran a dit que nous sommes tout à fait d’accord car pour avoir du cacao, il faut des producteurs. Des structures comme le Cnra, à la pointe de la recherche agronomique aussi bien en Côte d’Ivoire que dans la sous-région s’inscrit dans cette vision pour produire du matériel végétal de qualité à même de permettre aux cacaoculteurs, de produire du cacao de qualité.

Un rôle à jouer dans la restauration du couvert végétal.

« La recherche est au cœur dans la mesure où pour que le producteur puisse avoir du cacao, il faut du matériel végétal de qualité. C’est là qu’intervient la recherche en leur mettant à disposition du matériel végétal de qualité résistant à tout ce qui est changement climatique et maladies également. », dit-elle.

« Nous mettons à la disposition des producteurs, du matériel végétal vigoureux, résistants aux maladies. En ce qui concerne le volet transformation, le Cnra met à disposition un dispositif adéquat d’accompagnement des acteurs pour le suivi des bonnes pratiques post récolte. De sorte à obtenir des fèves marchandes de bonne qualité », ajoute le Docteur Ngoran épouse Haddad Patricia.

La norme ARS 1000, vise à garantir une production de cacao durable et traçable. Elle est portée par la Côte d’Ivoire et le Ghana, deux pays dont la production de cacao représente plus de 60% de l’offre mondiale qui ont élaboré et publié le 15 juin 2021, sous les auspices de l’ARSO/THC, les normes africaines de la série ARS 1000 pour le cacao durable. Cette norme vise à garantir une production de cacao durable et traçable. Cette norme porte entre autres sur l’agroforesterie. Le Cnra qui a sa petite idée de la chose et de la bataille à mener par les pays producteurs de cacao, a mis en place le programme pro-environnement. Ce dernier vise à améliorer la production des ressources forestières et agro-forestières, valoriser les ressources forestières et agroforestières

Se prononçant sur le report par les pays producteurs de cacao, de la Directive de l’Union européenne qui lutte contre la déforestation, la chercheure du Cnra affirme : « Les pays producteurs demandent un report de la Directive de l’Ue pour certainement permettre à tous les pays, d’être prêts. Un report les aiderait de répondre aux exigences de la Directive européenne. »

Les pays producteurs de cacao demandent à l'Union européenne un délai d’au moins deux ans supplémentaires pour se mettre en conformité avec le règlement européen sur la déforestation. Censé garantir que les fèves importées en Europe ne viendraient pas de parcelles déforestées après janvier 2021, il doit entrer en vigueur dans trois mois. Dans leur déclaration signée à Abidjan, au siège de l'Organisation internationale du cacao, les pays producteurs jugent que les délais de mise en œuvre sont « irréalistes au regard des exigences du règlement, allant de la géolocalisation des parcelles à l'établissement d'un système de traçabilité exhaustif ».