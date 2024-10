Cote d'Ivoire: Développement durable - Beugré Mambé à la conférence de Hambourg

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, prendra part ce 7 octobre 2024, à la Hamburg sustainability conférence ou Conférence de Hambourg sur le développement durable (Hsc), où il représentera le Président de la République, Alassane Ouattara. Aappris allafrica.com des services de la Primature.

Cette importante rencontre qui est à sa première édition vise à promouvoir, dans un contexte de crises géopolitiques croissantes, un échange fondé sur le partenariat entre les grandes économies et les sociétés émergentes en vue de contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (Odd) à l’horizon 2030.Elle se tiendra dans la ville allemande de Hambourg les 7 et 8 octobre 2024, avec pour thème central « Tirer parti de la transformation ».

Plusieurs tables rondes de haut niveau meubleront cette rencontre organisée autour des trois thématiques suivantes « Remodeler l'architecture financière internationale », « Stimuler les investissements en faveur des ODD » et « Mettre à profit la transformation ». Les échanges mettront l’accent sur les systèmes alimentaires résilients, l’énergie verte et net zéro, l’Intelligence artificielle et l’autonomisation des sociétés.

La conférence vise à créer de nouveaux partenariats destinés à élaborer conjointement des solutions durables, à les présenter et à démarrer leur mise en œuvre, ainsi qu'à activer le potentiel du secteur privé pour la réalisation des Objectifs de développement durable (Odd) et la transformation de la société.

Toutes les régions du monde seront invitées et impliquées dans le processus d’élaboration de solutions pour, notamment nouer des alliances, réaliser des avancées politiques et élaborer des feuilles de route afin de progresser concrètement vers la réalisation des Odd.

Cette rencontre verra la participation de plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement, des membres de la société civile, du secteur privé et des organisations internationales, ainsi que des universitaires. La Conférence de Hambourg sur le développement durable est une initiative conjointe du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (Bmz), du Programme des nations unies pour le développement (Pnud), de la Fondation Michael Otto et de la ville de Hambourg.