Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 06 Octobre 2024

Sénégal : Législatives 2024- La Dge a recalé des listes

La liste provisoire des candidatures retenues pour les législatives du 17 novembre sera publiée lundi prochain. L’annonce est faite par le président de la commission de réception des dossiers de candidatures, logée à la Direction générale des élections (Dge), le commissaire de police Abdou Aziz Sarr, contacté par Le Soleil. Sans divulguer l’identité les concernés, ce dernier révèle qu’au terme de l’examen des dossiers, certains prétendants ont été recalés et leurs mandataires informés. Les exclus « ont été frappés d’irrecevabilité et/ou de forclusion pour défaut de certaines pièces et mentions obligatoires devant figurer dans le dossier de candidature», révèle le commissaire Sarr. Après la publication des listes provisoires, les recalés auront 24 heures pour saisir le Conseil constitutionnel d’un recours. Les sept Sages pour leur part disposent de 72 heures pour trancher avant de publier les listes retenues pour le scrutin du 17 novembre. (Source :adakar.com)

Côte d’Ivoire : Développement durable - Une forte délégation gouvernementale à la conférence de Hambourg

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, prendra part ce 7 octobre 2024, à la Hamburg sustainability conférence ou Conférence de Hambourg sur le développement durable (Hsc), où il représentera le Président de la République, Alassane Ouattara. Aappris allafrica.com des services de la Primature. Cette importante rencontre qui est à sa première édition vise à promouvoir, dans un contexte de crises géopolitiques croissantes, un échange fondé sur le partenariat entre les grandes économies et les sociétés émergentes en vue de contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (Odd) à l’horizon 2030.Elle se tiendra dans la ville allemande de Hambourg les 7 et 8 octobre 2024, avec pour thème central « Tirer parti de la transformation ».Plusieurs tables rondes de haut niveau meubleront cette rencontre organisée autour des trois thématiques suivantes « Remodeler l'architecture financière internationale », « Stimuler les investissements en faveur des ODD » et « Mettre à profit la transformation ». (Source : allafrica.com)

Niger : Souveraineté alimentaire - Le gouvernement et l’Onu mutualisent leurs efforts

Le secrétaire général du ministère nigérien de l’agriculture et de l’élevage, M. Bachir Ousseini a présidé, le jeudi 03 Octobre 2024 à Niamey, l’atelier pour valider la note conceptuelle d’un programme conjoint entre le gouvernement et le système des Nations Unies (SNU), dénommé ‘’programme intégré d’appui à la souveraineté alimentaire’’.Ce programme vise à « créer les conditions nécessaires pour un environnement et des écosystèmes sains favorables à la production agricole, moderniser notre agriculture avec des pratiques durables, et intégrer de nouvelles technologies pour améliorer la productivité et la résilience face aux chocs climatiques », a indiqué, à l’ouverture de l’atelier, M. Bachir Ousseini .Selon cet officiel nigérien, le programme bipartite ambitionne également de « réduire notre dépendance aux importations alimentaires en augmentant la production locale » et « créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes du Niger, en développant les chaînes de valeur agricoles et animales compétitives. (Source : Anp)

Bénin : Mondial 2026 - Steve Mounié rêve d’une qualification historique

Moteur principal de l’équipe nationale du Bénin, Steve Mounié ambitionne de conduire les Guépards à la phase finale de la Coupe du monde 2026, a confié l’attaquant d’Augsbourg dans une interview accordée à RTI info. « Tant que nous conserverons cet état d’esprit, tout deviendra réalisable. La Coupe du Monde n’est pas seulement le souhait de 22 joueurs, mais celui de toute une nation, et nous en avons pleinement conscience. Je me sens bien et je suis surtout animé par une mission : mener mon pays à la Coupe du Monde. Je ne peux pas atteindre ce niveau de performance seul. Ce chemin est le résultat d’un effort collectif. Ce que j’apprécie au sein de notre équipe, c’est la confiance qui y règne. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Nous avons le potentiel de réaliser de grandes choses. Que nous soyons Écureuils ou Guépards, nous restons avant tout des Béninois, rassemblés sous ce même drapeau » , a confié le capitaine des Guépards au micro du journaliste Boris Odilon ( Source : acotonou.com)

Centrafrique : Campagne agricole 2024- Satisfaction des coopérateurs suite aux différentes interventions du PAPEUR Rural

Pour la campagne agricole 2024, la composante rurale de PAPEUR a labouré et semé en faveur des coopératives plus de 500 hectares dans ces trois préfectures d’intervention. Ces données constatées lors d’une mission de presse, ont satisfaites les bénéficiaires interrogés sur les différents sites visités. Intervenant dans la lobaye, l’Ombella-Mpoko et la kémo, le PAPEUR Rural a réussi l’important pari de 505 hectares labourés et semés. En plus, le programme a déblayé 69 hectares. Ces résultats couronnent l’engagement de la nouvelle équipe de coordination avec l’accompagnement de dix conseillers coopératifs déployés sur le terrain. Financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par le Centre du Commerce International, a pu redynamiser l’entreprenariat rural en boostant l’agriculture dans ces zones d’interventions. (Source : abangui.com)

Guinée Equatoriale : Affaire île Mbanié : « La Convention de Bata a résolu l’ensemble des questions de fond »

Lors de sa plaidoirie devant la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas, l’agent de la République gabonaise, Marie-Madeleine Mborantsuo, qui s’est exprimé lors des audiences publiques, a rappelé à la Haute juridiction que ce différend a déjà été réglé par les deux parties à travers la signature de la Convention de Bata en 1974, rapporte le Quotidien gabonais l’Union. Si elle n’a pas manqué de regretter l’argumentaire et les termes utilisés par la partie adverse, à savoir la République sœur de Guinée-Équatoriale, lors de son passage devant la Cour, l’ancienne juge des lois s’est attelée à démontrer, preuves à l’appui, les éléments qui attestent de la légitimité du Gabon sur ces îles. Revenant sur la signature de la Convention par les deux chefs d’État de l’époque, Marie Madeleine Mborantsuo a indiqué « qu’à l’issue de la troisième de ces réunions, tenue à Bata, les deux chefs d’État ont signé, le 12 septembre 1974, la Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée-Équatoriale et du Gabon, que nos contradicteurs s’obstinent, de façon peut-être un peu puérile, à ne pas appeler par son nom ». (Source : alibreville.com)

Mali : Crise des mines- L’Etat empoche un pactole

Il est temps que le Mali bénéficie de ses ressources pour impulser son émergence socio-économique. Les miniers, après un bras de fer et des négociations de plus d’un an avec le gouvernement, ont fini par payer. Tout est bien qui finit bien ?Le Mali a commis un cabinet pour auditer son secteur minier. Déjà, grâce aux conclusions partielles déposées par l’auditeur, le Mali a pu relire son code minier. L’audit avait également recommandé d’obliger les sociétés minières, contrairement à ce que préconisait l’ancien code minier, de fermer les comptes offshores et de rapatrier au Mali tous les fonds issus de la vente de l’or. Enfin, une autre recommandation était que les exonérations accordées sur le carburant devraient être annulées et payées a posteriori.( Source : Mali Tribune)

Rdc : Francophonie - Tshisekedi boude la fin du sommet

Le XIXe sommet de la Francophonie est terminé. Après Villers-Cotterêts vendredi, les membres de l'Oif étaient réunis ce samedi 5 octobre sous la nef du Grand Palais, à Paris. État des lieux de l'organisation et tables rondes le matin. Entretiens bilatéraux aussi, concernant l'Afrique notamment. Puis un huis clos l'après-midi sans le président Félix Tshisekedi. L'Organisation internationale de la Francophonie s'agrandit. Deux nouveaux pays et trois régions font leur entrée au sein de l'Oif. C'est le cas notamment de l'Angola, qui devient observateur, tandis que le Ghana de son côté change de statut et devient membre à part entière. L'institution passe ainsi de 88 à 93 États et gouvernements. Concernant l'est de la Rdc, les dirigeants disent ainsi condamner fermement les violations du droit national, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du pays. Ils condamnent également « tous les groupes armés opérant en Rdc et tout soutien extérieur apporté à ces groupes ». Or justement, Félix Tshisekedi a boycotté le huis clos des dirigeants ce samedi. (Rfi)

Burkina Faso : Après une longue bataille judiciaire- L'ancien président du Cndh blanchi

Placée en détention provisoire en novembre 2022 pour des accusations de malversations, M. Kalifa Rodrigue Yemboado Namoano, ancien président de la Commission nationale des droits humains (Cndh) du Burkina Faso, vient d’être officiellement blanchi. Une enquête de l'Autorité Supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) avait conclu à l’existence d’infractions liées à la gestion des ressources de l’institution, ce qui avait conduit à l'arrestation de M. Namoano. Il était notamment accusé de fraude en matière de commande publique, d'abus de confiance, d'usage de faux et de blanchiment de capitaux.Le 4 octobre 2024, dans un communiqué officiel, la Cndh a informé l’opinion nationale et internationale de cette conclusion judiciaire favorable à M. Namoano, soulignant que celui-ci a désormais retrouvé son honneur et sa liberté après avoir été disculpé de toutes les accusations qui pesaient contre lui.

Congo Brazzaville : Renforcement de la signalisation et de la sécurité routière- Brazzaville s’inspire de l’expertise ivoirienne

La République du Congo a décidé de s’inspirer de l’expertise ivoirienne en matière de sécurité routière. Le ministre de la coopération internationale et de la promotion des partenariats public-privé, Denis Christel Sassou NGuesso et le directeur général de la société Quipux Afrique, Ibrahima Koné ont procédé le mercredi 2 octobre 2024, à Abidjan, à la signature d’une convention de concession. Cette entreprise faut-il souligner, est l’opérateur du centre de gestion Intégrée du ministère ivoirien des Transports. La cérémonie s’est tenue en présence de l’ambassadeur de la République du Congo en Côte d’Ivoire, Gaston Gakosso et du Président du Comité National de pilotage des partenariats public et privé (Cn-Ppp), Moussa Kouyaté. Cet accord marque le début d'une collaboration stratégique visant à réduire les accidents de la route et à améliorer la sécurité des usagers par la mise à disposition d’un système de renforcement de la signalisation et de la sécurité routière. (Source : fratmat.info)