Sénégal: A Bakel, le concept 'ubbi tay, diang tay' sera une réalité (préfet)

Bakel — Le préfet du département de Bakel, Daouda Sène, a assuré, samedi, que le concept "ubbi tay, diang tay" sera une réalité au niveau de la commune de Bakel, estimant que toutes les conditions sont réunies pour une rentrée effective dès lundi.

"Au vu de ce que nous avons observé sur le terrain, on est en mesure de dire qu' au niveau de la commune de Bakel, on fera du oubi tey diageu tey", a-t-il déclaré.

L'autorité administrative s'exprimait au collège d'enseignement moyen (CEM Bakel commune), à l'occasion de la 5ème de la journée nettoiement consacrée au désherbage des écoles.

Auparavant, le préfet avait fait un tour au CEM Grimpalé et à l'école 3 de Bakel.

"(...)Après ces trois étapes, mes craintes se sont dissipées. Sur les 3 sites, 98% du travail a été fait. Nous sommes à deux jours de la rentrée scolaire, et si nous sommes à ce niveau d'exécution, je crois que c'est très satisfaisant", a rassuré Daouda Sène.

Cette 5ème édition est marquée à Bakel par la présence sur le terrain des forces de défense et de sécurité, des agents de la SONAGED et ceux de la grande muraille verte .

"Après avoir fait ces trois sites, on a constaté que l'essentiel des hommes et femmes mobilisés sont des fonctionnaires de l'État qui ne sont pas de Bakel et pourtant ces établissements sont fréquentés par les fils et les filles de Bakel", a relevé le préfet.

Il a ainsi déploré ce manque d'implication des populations de Bakel, invitant "les communautés de ce département a s'approprier davantage de ces opérations qui sont des préoccupations locales".

"Mais l'espoir est permis. J'ai trouvé le président de la zone et le président du conseil communal de la jeunesse avec qui j'ai discuté et ils m'ont assuré tout leur engagement et leur disponibilité à travailler auprès de leur base notamment les ASC pour redresser cette situation", a indiqué Daouda Sène.