Sénégal: Kaolack - Un important lot de matériel de nettoiement mis à la disposition de la Division régionale de l'Urbanisme

Kaolack — Le président de l'Association sportive du Saloum, Fallou Kébé, a remis, samedi, à la Division régionale de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique de Kaolack (centre), un important lot de matériel de nettoiement pour lui permettre de mieux assurer la prise en charge du cadre de vie, a constaté l'APS.

Ce matériel qui est composé d'une cinquantaine de brouettes, autant en balais et de râteaux, ainsi que deux charrettes, vise à "soutenir" cette structure de l'Etat du Sénégal dans "la préservation du cadre de vie", a précisé M. Kébé, lors d'une cérémonie de remise, à l'école élémentaire Guédel Mbodji de la capitale du Saloum.

"Par ce geste, nous avons voulu répondre à l'appel du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son premier ministre, pour apporter notre modeste contribution à la cinquième édition de la journée nationale de nettoiement qui est dédiée aux écoles", a expliqué M. Kébé, également président des "72 heures du Sine-Saloum", une activité socioculturelle annuelle.

Selon lui, c'est suite aux "instructions présidentielles" de nettoyer toutes les écoles du pays en perspective de la prochaine rentrée des classes, qu'il a, en sa "qualité de citoyen sénégalais" et fils de Kaolack", estimé devoir donner sa "participation" et en profiter pour désherber et nettoyer l'école Guédel Mbodji, l'une des premières à Kaolack, qui a formé plusieurs générations de cadres de ce pays.

"N'eût été la direction du cadre de vie et la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED), Kaolack allait subir beaucoup plus de problèmes dans le domaine de l'assainissement, particulièrement dans la gestion des ordures", a relevé Fallou Kébé, poursuivant que son ambition est de "doter du matériel de nettoiement, de collecte et de stockage d'ordures à toutes les structures qui en sont dédiées."

Par ailleurs, constatant que "beaucoup d'établissements scolaires" de la commune sont encore sous les eaux, M. Kébé, il a aussi promis d'apporter son soutien pour le pompage des eaux et le nettoyage de l'école Amadou Tanor Dieng de son quartier natal, Tabangoye, avec le soutien du génie militaire de la zone militaire numéro 3.

Le Chef de la Division régionale de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Mamadou Moustapha Lamine Kâ, a salué cette "initiative citoyenne" du donateur, lequel, selon lui, "n'a jamais ménagé ses moyens pour accompagner les services en charge de l'assainissement et de la préservation du cadre de vie comme le font les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers, entre autres parties prenantes."