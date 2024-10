Sénégal: Ziguinchor - Cheikh Tidiane Dièye lance les activités de la 5ème journée nationale de nettoiement

Ziguinchor — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a procédé, samedi, au lancement officiel des activités de la 5e journée nationale de nettoiement "Sétal sunu reew", à l'école élémentaire Francisco Carvalho, au quartier santhiaba de Ziguinchor (sud), a constaté l'APS.

La 5ème journée nationale de nettoiement, "Sétal sunu reew", est consacrée aux établissement scolaires.

L'école Francisco Carvalho où le ministre a procédé au lancement officiel des activités de la 5ème journée nationale de nettoiement, "Sétal sunu reew" est envahie par les herbes et les eaux stagnantes.

Dans cet établissement scolaire qui polarise près de 300 élèves avec 12 classes fonctionnelles, les conditions sont loin d'être réunies pour un démarrage effectif des cours.

"Nous sommes à santhiaba dans une zone où la nappe est affleurante. Et chaque année c'est le spectacle que nous vivons à la rentrée des classes", a fait observer le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, de la déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj, des élus territoriaux et un important public.

"L'Etat et les collectivités territoriales allons mobiliser tous les moyens nécessaires pour créer les conditions acceptables pour que dans les plus brefs délais les élèves puissent rejoindre l'établissement, rentrer dans les classes et commencer leur année scolaire", a-t-il promis.

"Nous allons faire le désherbage et le pompage de cette école. On fera tout pour que les conditions soient moins difficiles que ce que nous avons observé", a ajouté Cheikh Tidiane Dièye.

Selon lui, "cette journée de nettoiement est un acte symbolique et de gouvernance aussi important que tous les projets qui seront réalisés par l'État du Sénégal".

"Nous espérons que d'ici les prochaines heures nous allons pouvoir créer les conditions pour que la rentrée se fasse assez rapidement à l'école Francisco Carvalho de Ziguinchor ", a insisté le ministre.

La déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a lors de cette activité promis de réfectionner les toilettes de l'école Francisco Carvalho. Aïda Mbodj a offert au ministre de l'hydraulique quinze brouettes et vingt balais pour dit-elle symboliser son soutien.