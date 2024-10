Maroc: Casablanca - Remise des clés d'appartements au premier lot de bénéficiaires du nouveau programme de lutte contre les bidonvilles

Casablanca — Une cérémonie de remise des clés d'appartements aux premiers bénéficiaires de l'opération de relogement des habitants du quartier "Mkhazniya" situé à El Hank, a eu lieu vendredi au siège de l'annexe de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa.

La cérémonie de remise des clés a été présidée par le Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, en présence du gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dades, de plusieurs élus, agents d'autorité et autres personnalités.

À cette occasion, Mohamed Ait Saïd, directeur régional de l'Habitat et de la Politique de la ville à Casablanca-Settat, a affirmé que cette initiative, qui bénéficie au total à environ 1.200 familles de ce quartier, s'inscrit dans le cadre du programme de relogement des habitants des bidonvilles, visant à améliorer les conditions de vie des citoyens et à faire de Casablanca une ville sans bidonvilles, en raison de son importance économique et sociale et des enjeux et contextes actuels.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que pour fournir un nombre suffisant de logements destinés à éradiquer l'habitat insalubre, le programme repose sur un nouveau partenariat avec le secteur privé porté par la signature de 60 conventions avec des promoteurs immobiliers pour mobiliser plus de 55.000 appartements.

Pour ce premier groupe de familles, a-t-il assuré, neuf certificats d'attribution d'appartements de relogement ont été distribués, et cinq familles ont reçu vendredi les clés de leurs appartements sis près de Hay Hassani.

Il a également souligné que cette initiative a été bien accueillie par les familles bénéficiaires, étant donné que les logements sont dotés notamment d'infrastructures sociales nécessaires, d'équipements de proximité, de moyens de transport public et de besoins essentiels garantissant une vie digne.

M. Ait Saïd a affirmé que cette opération se poursuit avec la même approche basée sur la coordination dans toutes les préfectures et arrondissements de la capitale économique, ainsi qu'à Mohammedia, et dans les provinces de Nouaceur et Médiouna, dans le but d'éradiquer définitivement ce phénomène.

De son côté, Mohamed Hboubi, directeur en charge du suivi social de l'opération de relogement auprès de la société Casa Aménagement, a précisé que pour le relogement des habitants du quartier "Mkhazniya", un guichet unique a été mis en place, regroupant tous les services concernés, comme mesure facilitant la mise en oeuvre du nouveau programme. Il a aussi évoqué la gestion numérique, précise et transparente des démarches administratives.

Un des bénéficiaires, (M.R), a exprimé sa satisfaction pour cette initiative, qui lui a permis de bénéficier d'un logement décent préservant sa dignité. Il a également salué la simplicité et la célérité du traitement des dossiers pour ceux souhaitant bénéficier de ce programme de lutte contre les bidonvilles.

A noter que les critères de sélection des appartements, selon le nouveau programme, incluent notamment l'emplacement géographique attractif, la disponibilité des transports en commun, diverses infrastructures publiques et sociales, ainsi que des équipements de proximité. En outre, la qualité des constructions et le strict respect des plans approuvés sont également des éléments essentiels.

À cette fin, des comités ont été constitués au niveau des différentes préfectures, provinces et arrondissements où se trouvent les sites d'accueil pour assurer un suivi rigoureux de la réalisation de ces logements, afin de garantir leur qualité ainsi que celle des infrastructures, et de s'assurer qu'ils soient livrés dans les délais fixés conformément aux calendriers convenus.