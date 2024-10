Afrique: Le Caftan marocain séduit au BRICS+ Fashion Summit de Moscou

Moscou — La magnificence du caftan marocain, fruit d'un savoir-faire millénaire, a eu son petit effet sur les épris de la mode au BRICS+ Fashion Summit, qui se tient du 3 au 5 octobre courant dans la capitale russe, Moscou.

Le Maroc est représenté à ce conclave international à travers une sélection de tenues traditionnelles savamment choisies par l'Association Route de la Soie et d'Al Andalus, une plateforme internationale dédiée à la haute couture et à la mode marocaine et orientale créée en 2004 par Hind Joudar.

Les tenues ont été accueillies avec enthousiasme aussi bien de la part des férus de la mode que des experts de l'industrie, venus nombreux au Brics+ Fashion Summit, un événement servant de plateforme pour développer les interactions mondiales dans le domaine de la mode pour les pays émergents.

Pour Wafaa Daoui, membre de l'association, cette grand-messe est une occasion pour mettre en avant la culture et le savoir-faire marocains et pour rencontrer d'autres organisations actives dans le domaine de la mode et des défilés.

"Il s'agit d'une occasion pour mettre en avant la culture marocaine et notre savoir-faire dans le domaine de la mode. Le Brics+ Fashion Summit est une plateforme pour rencontrer d'autres organismes et associations et d'échanger autour des possibilités de collaboration", a-t-elle indiqué dans un entretien accordé à la MAP à l'occasion de sa participation à cet événement d'envergure.

%

Se disant heureuse de l'accueil réservé aux tenues marocaines par le gotha de la mode présent au sommet de la mode des BRICS+, Mme Daoui estime que le caftan marocain n'est plus à présenter en ce sens qu'il jouit d'une notoriété particulière dans la sphère de la mode orientale.

"Le caftan marocain est une pièce unique. Au-delà de la tenue, il y a toute une histoire et un storytelling", a-t-elle expliqué, notant que le Brics+ Fashion Summit a permis de mettre en lumière l'histoire de la tenue traditionnelle marocaine et la créativité sans limites des maîtres-artisans du Royaume.

Pour cette édition, la deuxième à laquelle elle participe, Mme Daoui a souligné l'importance de promouvoir la collaboration avec les designers et créateurs de mode africains, qui sont présents en force à cet évenement.

S'agissant des projets d'avenir, Mme Daoui a relevé que l'association Route de la Soie et d'Al Andalus, qui a fait la promotion de plus de 200 stylistes marocains et a collaboré avec plus de 10 fashion shows dans le monde, tiendra en février prochain le "Marrakech Fashion Week" avec la participation de stylistes de Russie et d'autres pays.

L'association, qui a pour but ultime de valoriser un art de vivre et un savoir-être s'inscrivant dans un patrimoine universel, organise depuis plusieurs années l'Oriental Fashion Show (OFS), le premier événement de mode dédié aux créations artistiques orientales. Plus qu'un défilé de mode, l'OFS est une véritable tribune artistique et un dialogue culturel entre l'Orient et l'Occident.

Selon les organisateurs, le BRICS+ Fashion Summit est un événement majeur pour l'industrie de la mode, réunissant des pays émergents pour échanger sur les tendances et les opportunités du secteur.

L'Afrique y est représentée par des délégations de plus de 30 pays, dont notamment l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Égypte, la Tanzanie, le Ghana, le Nigeria et d'autres.

Le Sommet accueille également des délégations de Chine, d'Inde, d'Indonésie, des Émirats arabes unis, du Brésil, de Malaisie et d'autres pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe.

Lancé en 2023 pour promouvoir la diversité et le soutien aux talents locaux, dans un contexte de concurrence avec les grandes entreprises mondiales, ce rendez-vous international propose un programme d'affaires, une exposition internationale dédiée au patrimoine ainsi que des master classes animées par des experts internationaux de l'industrie de la mode.

"L'impact de la mode sur l'économie", "l'exportation des créations vers les pays BRICS+", "Diverses sources d'inspiration", "De la production durable à l'intemporalité" sont autant de thématiques abordées dans les débats dans le cadre de ce conclave international.