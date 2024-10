Maroc: Réunion annuelle du GERM - Focus sur l'Initiative Royale Atlantique et son rôle dans la promotion de l'intégration africaine

Rabat — Les participants à la rencontre annuelle du Groupement d'études et de recherches sur la Méditerranée (GERM), tenue samedi à Rabat, ont souligné l'importance de l'Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique et son rôle dans la promotion de l'intégration africaine, tout en anticipant les perspectives et les enjeux liés au développement économique, social et maritime du continent, à la lumière du dynamisme atlantique actuel.

Ce conclave tenu sous le thème "La dynamique des pays africains riverains de l'Atlantique : enjeux et perspectives" a été l'occasion d'échanger autour des voies et des moyens de développement de ces pays, ainsi que de mettre en lumière le rôle joué par le Royaume dans ce dynamisme à travers l'Initiative Royale pour l'Atlantique qui vise à permettre à la façade atlantique Afrique de devenir un espace de paix et de prospérité partagée.

Ainsi, les participants à cet événement ont examiné la réalité géopolitique et les enjeux de la gouvernance liés à cette initiative, à même de faire de l'espace Atlantique Sud un levier de développement collectif des pays africains donnant sur l'Océan Atlantique.

Dans une allocution de circonstance, le président du Groupement, Habib El Malki, a indiqué que cette rencontre porte sur les dynamiques géostratégiques en cours dans le flanc sud de la région méditerranéenne, en se focalisant, plus précisément, sur la vaste région constituée des pays africains riverains de l'Atlantique.

Dans ce sens M. El Malki a relevé que cette initiative, portée par le Maroc, vise à promouvoir une alliance stratégique entre les pays africains de la façade atlantique, ajoutant que celle-ci apparaît aujourd'hui d'autant plus opportune qu'elle peut contribuer de façon significative à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine et à la construction d'une "Afrique intégrée, prospère, pacifique et représentant une force dynamique sur la scène mondiale".

Sur le plan commercial, a-t-il soutenu, les pays de la façade atlantique de l'Afrique peuvent, à travers leur action commune, négocier de meilleures conditions d'accès aux marchés et intensifier les échanges avec les grands pôles de croissance à l'échelle internationale, notant que le positionnement géographique de la côte atlantique africaine en face du continent américain, d'une part, et au flanc sud de l'Europe, d'autre part, lui confère un avantage important pour l'essor des flux commerciaux entre ces trois grandes régions.

De son côté, le directeur du Centre des recherches arabes au Nigeria, Abdul Baaqi Muhammad El Khidru, a salué l'Initiative Royale pour l'Atlantique qui reflète le sérieux des politiques marocaines à l'égard de l'Afrique, soulignant que les différentes initiatives lancées par le Maroc en faveur du continent traduisent son engagement continu au service de l'Afrique.

De même, il a rappelé que la volonté politique du Maroc exprimée par l'ouverture de débouchés aux pays du Sahel réaffirme sa détermination à collaborer avec le reste des pays du Sahel, en vue d'établir des partenariats stratégiques en faveur de la région, estimant que "l'économie constitue un levier pour la pérennité des relations entre les peuples".

Pour sa part, le secrétaire général du Groupement d'études et de recherches sur la Méditerranée, Houdaifa Ameziane, a relevé que cette rencontre est l'occasion de mettre en exergue l'Initiative Royale Atlantique et d'explorer les perspectives de la dynamique lancée par le Maroc en vue de permettre aux pays du Sahel de s'ouvrir aux ports maritimes dans le cadre d'une intégration africaine durable.

M. Houdaifa a, également, fait observer que l'Initiative atlantique est une plateforme qui permettra de capitaliser sur les grandes opportunités de coopération qu'offre le Maroc pour contenir les risques économiques et sécuritaires, tout en réalisant un développement intégral qui assure une prospérité partagée.

Quant au chercheur Mohamed Chakoundi, il a noté que le rôle pionnier joué par le Maroc, à travers l'Initiative Royale pour favoriser l'accès des pays sahéliens à l'Océan Atlantique, dépasse la dimension nationale pour s'inscrire dans une dimension régionale qui devrait assurer le développement et le bien-être des populations africaines.

Cette Initiative constitue un jalon dans le processus de promotion de la complémentarité des économies africaines et de l'intelligence collective, ce qui permettra d'établir une nouvelle gouvernance, de développer des projets collectifs et de gérer conjointement les défis et les crises, a enchainé M. Chakundi.

Cette rencontre annuelle, à laquelle ont pris part des experts et des représentants du monde académique marocain et africain, s'est penchée sur une série de thématiques, notamment "L'Atlantique Sud dans la géopolitique mondiale", animé par le professeur Driss Khrouz, "Le Maroc dans l'émergence d'une nouvelle Organisation collective africaine" et "Les enjeux et perspectives de développement de l'Atlantique Sud".