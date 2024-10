Congo-Brazzaville: Electricité - Le Centre de formation et de perfectionnement professionnel bientôt réhabilité

La Fondation Congo Assistance (FCA) et l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique (ASEA) ont signé, le 5 octobre, à Brazzaville un protocole d'accord en vue de réhabiliter le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP).

Le protocole d'accord a été paraphé au ministère de l'Energie et de l'Hydraulique par le président de l'ASEA, Papa Toby Gaye, et la secrétaire générale adjointe de la FCA, cheffe de département de l'éducation et de la formation professionnelle, Rosalie Biangana, en présence du directeur de cabinet du ministre de l'énergie et de l'hydraulique. « C'est un beau centre qui regorge des potentialités.

L'idée première était de visiter le centre, de faire les études, d'avoir une idée du budget. Les moyens financiers pour la mise en oeuvre du projet viendront avec l'aide des partenaires, dans un proche délai, en vue de démarrer les travaux dans un bref délai », a fait savoir le président de l'ASEA, Papa Toby Gaye.

L'apport de la FCA, une ONG à caractère social et humanitaire pour la réhabilitation du CFPP s'explique par le fait qu'elle veut donner l'occasion aux jeunes Congolais d'avoir une formation de qualité dans le domaine de l'électricité. « Nous sommes une société civile, bien sûr, mais nous sommes préoccupés par les besoins de la population en matière d'électricité également.

La FCA, en partenariat avec l'ASEA, accompagne tout simplement l'Etat congolais. Le reste sera fait par le gouvernement et la société d'électricité. Ce protocole d'accord nous permet d'avoir un cadre de travail », a expliqué Rosalie Biangana, secrétaire générale adjointe de la FCA, cheffe de département de l'éducation et de la formation professionnelle.

Avant le lancement des travaux, les délégations de la FCA, de l'ASEA et de la société électrique du Congo ont eu des entretiens, la veille, avec le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso. Les différentes parties ont longuement échangé avec le ministre pour lui parler du protocole d'accord, et de la nécessité de respecter les délais convenables pour la relance des activités.

Ensuite, elles ont effectué une visite au CFPP situé au quartier Djoué, dans le 8e arrondissement Madibou, pour se rendre compte de l'état actuel du centre. Pour le directeur de l'administration et des ressources humaines de la E2C, Brice Yandza, « l'intérêt du centre est non seulement de développer le capital humain des agents de l'entreprise, mais également de former le professionnel de l'électricité évoluant dans les entreprises privées ». Le CFPP qui date des années 1970 joue un rôle crucial dans la formation des jeunes et des professionnels.