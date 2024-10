Afrique: Francophonie - Fally Ipupa porte la rumba au-devant de la scène du XIXe sommet à Paris

Dans le cadre de la programmation "Refaire le monde : le Festival de la Francophonie", un événement inédit adossé au XIXe sommet de la Francophonie a permis à l'artiste congolais de se produire à la Gaîté Lyrique.

Depuis le 2 octobre et ce, jusqu'à la fin de la première semaine d'octobre, à la Gaîté Lyrique et d'autres lieux associés dans la capitale et à Villers-Cotterêts à la Cité internationale de la langue française, le festival francophone a permis au public parisien de vivre un moment unique de rencontres, d'échanges, de découvertes du monde et des cultures francophones qui rassemblent aujourd'hui plus de 320 millions de personnes et 88 pays à travers le monde.

À cette occasion adossée au sommet de la Francophonie, David-Pierre Fila a donné à découvrir son film " À quand l'Afrique ? " ; Wilfried N'Sondé est allé à la rencontre des lecteurs; Fally Ipupa, actuel "roi de la rumba", s'est produit en concert à deux reprises lors de cet événement mondial.

Quelques jours avant le spectacle de la Gaité Lyrique, sur invitation du président Emmanuel Macron, le "roi de la rumba" avait également performé au Palais de l'Élysée lors d'un dîner de gala offert par le président français aux chefs d'État présents à ce sommet de la Francophonie.

L'ensemble de cette programmation s'est inscrit dans le cadre de la vitalité de la création francophone, qu'elle soit artistique, culturelle, sociétale, entrepreneuriale et scientifique et à célébrer la langue française dans toute sa diversité à l'échelle internationale.