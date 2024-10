Congo-Brazzaville: Francophonie - Dans les coulisses de FrancoTech, l'influence de l'ONG Pratic

Durant deux jours, les 3 et 4 octobre, la Station F a accueilli en son sein divers participants dont le but était d'apporter l'intelligence susceptible de construire un tremplin pour la Francophonie économique. La République du Congo a participé sous le label "Congo numérique"initié par les promoteurs du Salon Osiane.

Durant la déambulation dans les diverses allées du salon se tenaient des stands dressés pour des représentants venus réaffirmer leur engagement pour promouvoir une francophonie économique forte et innovante, tous absolument convaincus que la langue française est un formidable vecteur de prospérité partagée et de partenariats d'avenir, dans les domaines de l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat.

En quelques mots : « Créer, innover, entreprendre en français », bâtir des ponts entre les économies francophones, stimuler les opportunités de collaboration et encourager la croissance durable pour toutes les entreprises qui partagent notre belle langue.

Au stand du Congo numérique, les animateurs ont présenté l'écosystème congolais où plusieurs infrastructures sont déjà construites pour développer le secteur des télécommunications. C'est un pays où il existe un maillage du marché par plusieurs opérateurs. L'État a mis en place une gouvernance et un cadre juridique renforcés. La couverture du pays à l'internet mobile s'accroît et doit se poursuivre.

Il a été élaboré un instrument dénommé le "Fasuce" pour permettre l'exécution de la politique d'accès et de service universels. Quant à la digitalisation des services publics, elle doit être accélérée pour développer l'industrie du numérique. Enfin, ils ont indiqué aux visiteurs que les compétences numériques doivent être renforcées pour favoriser la création de contenus et faciliter l'adoption des services digitalisés.

En partenariat avec l'ONG Pratic, le Club Congo France et Unicongo ont fait partie de la délégation Congo Numérique Osiane, Unicongo, Infracom, Pointsys, Nextcom, Noki-Noki, Tinda, Congo Plast, la Forge-Osiane Fab, Fablab et Investor Club for Africa. Cette délégation était organisée autour de l'ONG Pratic structurée pour sa plateforme Osiane.