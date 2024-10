Algérie: Belmehdi souligne à Timimoun l'importance de l'organisation de rencontres sur les Ouléma algériens

TIMIMOUN — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a souligné, samedi à Timimoun, l'importance d'organiser des rencontres sur les Ouléma (savants) algériens pour valoriser leur contribution aux rayonnement et diffusion du savoir à travers le monde.

Présidant l'ouverture du colloque national intitulé "Le Gourara à travers l'histoire, l'Imam Mohamed Ben Abi El-Mizmari El-Aabkari", M. Belmehdi a indiqué que "les rencontres braquant les lumières sur la vie et l'œuvre des savants algériens sont susceptibles de révéler leurs travaux aux générations futures et en faire une matière d'étude pour les chercheurs, universitaires et centres nationaux de recherches".

Initiée par la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya de imimoun, en coordination avec le laboratoire des manuscrits de l'université d'Adrar, la rencontre a permis aux participants, chercheurs, universitaires et Choyoukh, d'évoquer le Cheikh Mohamed Ben Abi El-Mizmari, sa vie et ses travaux dans différents domaines de la science et du savoir, ainsi que ses recherches linguistiques, philologiques et autres activités religieuses.

Le président du comité d'organisation du colloque, Dr. Mohamed El-Fatmi, de l'université d'Adrar, a évoqué succinctement la vie et les oeuvres de l'Imam El-Aabkari (El-Mizmari) qui, a-t-il dit, "fait partie des symboles du savoir et du Fikh (jurisprudence) dans la région du Gourara", avant d'appeler à mettre en exergue ces hommes de culte et érudits et faire connaître leurs oeuvres aux générations futures.

Cheikh Abderrahmane El-Djouri, imam agréé dans la wilaya de Bejaia, a abordé, de son côté, la riche bibliographie léguée par l'Imam El-Aabkari dans les domaines linguistique et philologique, dont les arts de la poésie et de la prose, ses voyages d'exploration scientifique au Soudan et dans le Hidjaz (Arabie Saoudite).

Le ministre des Affaires religieuses a, lors de la seconde et ultime journée de sa visite de travail dans la wilaya de Timimoun, visité une exposition de manuscrits, la mosquée "Imam Malek Ibn Anes" ainsi que l'école coranique "Imam El-Aabkari" du cheikh Hadj Ahmed Khalil, où il s'est enquis des conditions d'enseignement et d'accueil des apprenants et du projet de son extension.