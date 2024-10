Afrique: Qualifs-CAN2025/Togo - 'On veut aller chercher les six points face à l'Algérie'

LOME — Le sélectionneur du Togo Daré Nibombé, a indiqué que l'objectif des Eperviers, "est d'aller chercher les six points", à l'occasion de la double confrontation face à l'Algérie les 10 et 14 octobre pour le compte des deux prochaines journées des qualifications de la CAN 2025.

"L'objectif est de jouer notre chance à fond sur les deux confrontations.

On joue pour gagner. Tout cela reste un match de football, il n'y a rien d'impossible. On veut aller chercher les six points par rapport à ces deux prochains matchs", a déclaré Daré Nibombé en conférence de presse, en marge de l'annonce des joueurs retenus pour affronter l'Algérie.

Désigné coach des "Eperviers" en septembre dernier, Daré Nibombé a dû composer avec plusieurs absences dont l'attaquant d'Al-Aïn (Emirats arabes unis) Kodjo Fodoh Laba, trop juste après son retour de blessure.

"Sincèrement, cela a été difficile de faire la liste car la situation de plusieurs joueurs n'a pas évolué depuis le mois de septembre. Il y en a qui joue très peu et si on devait rester sur nos critères de sélection, il y aurait très peu de joueurs sur cette liste. Mais j'ai échangé suffisamment avec les joueurs pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire en dépit du faible temps de jeu en club pour être compétitif quand ils arrivent en sélection", a t-il expliqué.

Et d'enchainer: "Je ne suis pas vraiment inquiet. Déjà sur le match contre le Liberia quand on a perdu Boateng et Homawoo, on a compensé avec Akueson et Bessile. Il y a toujours des ajustements à faire après je peux être inquiet parce que ça perturbe la stabilité de l'équipe. J'aimerais bien jouer avec les mêmes joueurs à chaque fois pour avoir une sérénité au niveau de la cohésion et de la relation avec les joueurs.

Mais on n'a pas cette opportunité par rapport au dernier regroupement, mais nous allons croiser les doigts pour que la situation évolue favorablement pour nous dans les mois à venir. Que tout le monde soit apte à faire la liste après avoir été présélectionné".

Les Verts accueilleront le Togo le 10 octobre à 20h00 au stade 19 mai 1956 d'Annaba avant de se rendre à Lomé pour la manche retour prévue le 14 octobre à 17h00 au stade de Kégué.

Lors des deux premières journées des qualifications de la CAN-2025, disputés en septembre, le Togo a été tenu en échec d'entrée par le Libéria (1-1), avant d'aller accrocher la Guinée-équatoriale (2-2).

L'Algérie trône en tête du groupe E avec 6 points devant le Togo (2 pts), alors que le Liberia et la Guinée-équatoriale ferment la marche avec un point.

Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025- 18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.