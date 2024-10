Algérie: Le Président de la République reçoit un message de félicitations de son homologue irakien pour sa réélection pour un second mandat

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de félicitations du président de la République d'Irak, M. Abdel Latif Jamal Rashid, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat, indique, samedi, un communiqué de la Présidence de la République.

"Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, nous vous adressons, au nom du peuple irakien et en notre nom personnel, nos plus vives félicitations, accompagnées de nos voeux sincères de succès dans vos missions, priant Allah le Tout-Puissant de vous accorder davantage de santé et de réussite, ainsi qu'à votre peuple frère, bien-être et prospérité", lit-on dans le communiqué.

"Votre réélection pour un second mandat témoigne de la confiance et de l'estime élevées dont vous jouissez auprès de votre peuple, et ce du fait de vos compétences et de votre expérience politique tout au long de votre carrière", a ajouté le président irakien.

"En conclusion, nous souhaitons renouveler à votre excellence l'engagement de l'Irak à poursuivre la coopération commune et à développer les relations bilatérales au mieux des intérêts de nos deux pays dans différents domaines", conclut la même source.