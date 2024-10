Angola: Le Chef de l'État rend hommage à Ismael Mateus

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a rendu hommage aujourd'hui (samedi) au journaliste Ismael Mateus, décédé mardi dernier des suites d'un accident de la route, à Luanda.

Au salon funéraire du Quartier général de l'Armée, à Luanda, où s'est déroulée la veillée funèbre, le Chef de l'État angolais, accompagné de la Première dame de la République, Ana dias Lourenço, a déposé une gerbe de fleurs à côté de l'urne et a présenté ses condoléances à la famille endeuillée.

Dans le livre de condoléances, João Lourenço a souligné la figure de l'ancien membre du Conseil de la République, précisant qu'en tant que grand journaliste, animateur et écrivain, l'Angola perd un intellectuel qui, dans son intervention dans la vie publique, a su comment combiner un sens critique élevé avec la courtoisie et le respect des institutions démocratiques.

Pour le Président, cette attitude responsable est un exemple pour les jeunes générations qui le voyaient comme un maître et un modèle à suivre.

"Avec une légion d'admirateurs également en tant qu'écrivain de fiction, la mort prématurée du citoyen Ismael Mateus appauvrit notre journalisme et notre culture", lit-on dans le livre de condoléances signé par le Président João Lourenço.

%

Outre le Chef de l'État, la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, les membres et des représentants d'autres organes souverains, les amis, les membres de la famille et les collègues ont rendu hommage à l'illustre défunt.

Au cours de la veillée funèbre, des messages ont été lus émanant de différents organismes de l'État, d'associations, d'organismes de défense et de sécurité et de médias, vantant les qualités et l'engagement du journaliste Ismael Mateus.

Journaliste depuis 1981, Ismael Mateus est né à Luanda, le 6 juillet 1963.Il a été membre fondateur de l'Union des journalistes (UJA) et membre de l'Union des écrivains angolais.

Depuis 1985, il publie des articles d'opinion, initialement sur la Radio Nationale d'Angola (RNA), sous les titres "Dia a Dia na Cidade" et "Bué de Bocas".

À la Radio Luanda Antenne Commerciale (LAC), il a écrit pour la rubrique "Recados para o meu Chefe" (Messages pour mon patron).

Plus tard, il publiera des articles d'opinion dans les journaux Angolense et Cruzeiro do Sul et dans l'hebdomadaire « Semanário Angolense ».

Il a publié son premier livre en 1992, le recueil de textes radiophoniques "Bué de Bocas", dans une édition d'Edipress. Il a également sorti l'oeuvre "Ascensão e Queda, de Bartolas Matias"

En 2000, il a été coordinateur du recueil de textes « Angola, Festa e o Luto », lancé à l'occasion du 25e anniversaire de l'indépendance nationale.

En 2001, par l'intermédiaire de la maison d'édition Nzila, il publie son premier roman intitulé "Os tempos de YaKalaya".

À partir des entretiens qu'il a réalisés à LAC, à l'occasion du décès de Jonas Savimbi, l'éditorial Nzila a publié, en 2002, le livre « UNITA que Futuro ? ». En 2003, chez le même éditeur, il a publié le livre « Sobras de Guerra ».

La dépouille d'Ismael Mateus sera enterrée aujourd'hui (samedi) au cimetière de Santana, à Luanda.