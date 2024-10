Togo: Une décennie d'impacts et un avenir prometteur

Il y a dix ans à peine, la transformation du cacao au Togo était presque inexistante, avec une production annuelle de 300 kg.

Aujourd'hui, elle atteint un chiffre de 10 tonnes de cacao transformé. Ce succès est le fruit du travail acharné de Choco Togo, la première coopérative togolaise dédiée à la transformation du cacao en chocolat.

Le jubilé d'étain de Choco Togo marque une étape importante pour cette coopérative pionnière qui, en l'espace d'une décennie, a révolutionné la filière cacao.

Basée à Kpalimé, dans la région des plateaux, Choco Togo a également contribué à l'emploi local en intégrant une soixantaine de femmes dans son processus de décorticage.

Durant l'intersaison, ces femmes sont réemployées dans d'autres tâches liées à la transformation du cacao, offrant ainsi une source de revenu stable pour les communautés locales.

Fort de son expertise, Choco Togo jouit d'une reconnaissance au-delà des frontières togolaises. En collaboration avec le Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC), la coopérative a récemment formé plus de 200 producteurs de cacao au Cameroun lors du Festi-Cacao, un événement marquant pour ces producteurs qui, pour la première fois, ont pu transformer eux-mêmes leur cacao.

Ce partage d'expérience est une preuve supplémentaire de l'impact que Choco Togo a su générer au niveau international.

Selon Eric Komi Agbokou, directeur général de Choco Togo, le parcours de la coopérative est une aventure pleine de défis, mais aussi de succès. « Dix ans de Choco Togo, c'est une histoire particulière de plus de 3540 jours, soit 118 mois. C'est dix ans de grands impacts », a-t-il déclaré lors de la célébration de cet anniversaire.

Avec sa marque déposée auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), Choco Togo est désormais membre de la World Fair Trade Organization (WFTO), affirmant ainsi son engagement pour un commerce équitable et une production durable.

Malgré ces dix années de succès, M. Agbokou considère que le chemin ne fait que commencer. Choco Togo met désormais l'accent sur la qualité de son produit, avec une teneur en cacao supérieure à 50% dans le chocolat, afin d'éviter de proposer un produit trop sucré. Le directeur général ambitionne de faire du Togo un pays non seulement producteur, mais aussi transformateur de café et de cacao de haute qualité.

« Notre travail maintenant est de conserver ce que nous avons afin de les multiplier. Le challenge est qu'on ne peut plus dire qu'il y a des pays producteurs de café ou de cacao et des pays consommateurs. Nous aimerions que le Togo se positionne comme le pays producteur et transformateur du café et du cacao, pas n'importe lesquels. Mais le chocolat de qualité », a souligné M. Agbokou.

Choco Togo est un exemple brillant de ce que peut accomplir une coopérative locale, en mettant l'accent sur la transformation locale et en créant des opportunités économiques pour les communautés.

En misant sur l'innovation, la qualité et le partage des connaissances, Choco Togo a prouvé qu'il est possible de concilier croissance économique et développement durable, tout en restant compétitif sur la scène internationale.