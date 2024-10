Afrique: Emmanuel Macron appelle au retrait du M23 et des troupes rwandaises

Le Président français, Emmanuel Macron, a appelé ce samedi 5 octobre au retrait du M23 et des troupes rwandises du territoire congolais. Il a lancé cet appel au cours d'une conférence de presse tenue à l'issue du XIXe Sommet de la Francophonie.

« Nous encourageons la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux. Pour ce qui est de la France, nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises, nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et de tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine », a déclaré Emmanuel Macron.

Le Président français a aussi lancé un appel « à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC ».

Il souhaite une approche globale pour régler le conflit qui sévit dans l'Est de la RDC en profondeur.

M. Macron a aussi appelé au respect de la souveraineté de la RDC.

« Nous avons redit l'importance de parvenir à une solution durable des crises dans la région des Grands, apporté notre solidarité avec la RDC, appelé au respect de sa souveraineté, demandé une solution régionale. Nous avons aussi appelé à tous les efforts de sécurisation et de démilitarisation qui sont attendus de chacune des parties prenantes », a ajouté Emmanuel Macron.

Il n'a pas été souhaité une réunion à trois (Macron-Kagame-Tshisekedi), estimant que « la situation est encore trop tendue ». Il a néanmoins reçu tour à tour Félix Tshisekedi et Paul Kagame le 4 et le 5 octobre à l'Elysée.