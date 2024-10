Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre BOA Mali réalise la meilleure performance avec une hausse de 7,45% de son cours en fin de semaine.

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 4 octobre 2024, le titre BOA Mali a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de 7,45% de son cours.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 1 880 FCFA la veille à 2020 FCFA ce vendredi 4 octobre 2024, soit une augmentation de 140 FCFA. Entre le 1er octobre 2024 où elle cotait à 1800 FCFA et le 4 octobre 2024, le cours de l'action BOA Mali a connu une augmentation 220 FCFA. Cette embellie a pour soubassement les bonnes performances semestrielles de cet établissement bancaire.

La banque a en effet vu son résultat net augmenté de 132% au terme du premier semestre 2024 à 4,819 milliards FCFA contre 2,073 milliards FCFA au premier semestre 2023. C'est ce bon résultat que les investisseurs ont sanctionné positivement.

BOA Mali se trouve ainsi à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours suivie respectivement par les titres BOA Côte d'Ivoire (plus 6,61% à 9 600 FCFA), BOA Sénégal (plus 6,15% à 4 140 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,59% à 850 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,32% à 2 275 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), BOA Bénin (moins 5,26% à 4 500 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 4,49% à 850 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 2 200 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (moins 4,04% à 3 800FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 2,007 milliards FCFA contre 3,179 milliards FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est apparue en baisse de 5,914 milliards, passant de 9 598,514 milliards FCFA la veille à 9 592,600 milliards FCFA.

Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré une baisse de 81 millions avec une réalisation de 10619,340 milliards FCFA contre 10 619,421milliards le jeudi 3 octobre 2024.

Du côté des indices, on note une situation contrastée. C'est ainsi que l'indice composite a régressé de 0,06% à 264,27 contre 264,43 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,16% à 131,63 points contre 131,84 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré la seule hausse, soit 0,04% à 111,88 points contre 111,84 points la veille.