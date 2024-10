Algérie: Mouloudji met en valeur les réalisations dans le domaine de l'industrie cinématographique

ORAN — La ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji a mis en exergue, vendredi soir à Oran, les réalisations de l'Etat dans le domaine de l'industrie cinématographique et des autres arts.

La ministre a déclaré dans son discours, à l'occasion de l'ouverture de la 12ème édition du Festival international d'Oran du film arabe qu'"au cours des deux dernières années, l'Algérie, outre de nombreux grands projets culturels, a inauguré la première ville cinématographique dans le sud du pays et a lancé des projets pour la réalisation d'autres dans d'autres régions, en plus du lancement du projet du Centre national des archives cinématographiques et de leurs numérisation, ainsi que le premier Institut national supérieur du cinéma, portant le nom de Mohamed Lakhdar Hamina et le premier lycée d'art en Afrique, qui comprend des spécialités artistiques, notamment le cinéma et l'audiovisuel".

La première responsable du secteur de la culture a également rappelé dans son discours la promulgation d'un décret présidentiel portant sur le statut de l'artiste et une loi sur les industries cinématographiques, en plus du lancement de nouveaux films, désormais éligibles pour concourir dans les grands festivals internationaux, ainsi que les prix déjà remportés.

Le soutien de cette cause juste, se traduit par la réservation d'un espace important au cinéma palestinien à cette 12e édition du Festival, à travers la projection d'une série de films intitulés "Distance zéro", a-t-elle ajouté.

De son côté, le Commissaire du Festival international d'Oran du film arabe, Abdelkader Djeriou, a affirmé que cette manifestation est "le miroir de la liberté, la voix de la résistance et une victoire de l'être humain libre", affirmant que "l'Algérie restera une destination pour les révolutionnaires".

Il a souligné "la solidarité inconditionnelle de l'ensemble du personnel du festival avec nos frères de la Palestine et du Liban contre l'agression sioniste".

La soirée d'ouverture du festival comprenait une présentation au public des présidents et des membres du jury des compétitions officielles de longs et courts métrages fiction et documentaires, ainsi que le jury de la critique, en plus de spectacles de chant des artistes Fella Abbabssa et Houari Benchennet.