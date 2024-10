Algérie: Recul du nombre de cas de paludisme à Tin Zaouatine

IN-GUEZZAM — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a affirmé, vendredi depuis la wilaya d'In Guezzam, que le nombre de cas de paludisme et de diphtérie a reculé à Tin Zaouatine, insistant sur la nécessité de la vaccination comme mesure préventive.

Lors de la visite d'inspection qui l'a conduit, au deuxième jour, dans les différents établissements de santé de la daïra de Tin Zaouatine, dans la wilaya d'In Guezzam, en compagnie de cadres du secteur et des autorités locales, M. Saihi a souligné que le nombre de cas de paludisme et de diphtérie connaissait un recul à Tin Zaouatine, notamment le paludisme, après le renforcement de la prise en charge sanitaire et la disponibilité des stocks de médicaments thérapeutiques et préventifs.

Dans le même sillage, M. Saihi a salué les efforts des autorités locales pour assécher les mares susceptibles d'abriter les moustiques vecteurs du paludisme, bien que l'équipe médicale dépêchée sur place par le ministère a confirmé que les moustiques présents dans notre pays n'étaient pas vecteurs de la maladie, a-t-il soutenu.

Le ministre a entamé sa visite dans la région par l'inspection de l'établissement public de santé de proximité de Tin Zaouatine, où il s'est enquis des conditions de prise en charge des patients et de leur état de santé, saluant les efforts des équipes médicales qui ont permis d'obtenir des résultats positifs.

Le ministre a également inspecté le projet de réalisation d'un hôpital de 60 lits à Tin Zaouatine, insistant sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux pour achever cette importante structure, qui comportera une unité de suivi, une unité de transfusion sanguine, un laboratoire, une unité de pédiatrie, ainsi qu'un service des urgences, un service de radiologie et un service de maternité.

Le ministre a clôturé sa visite par l'inspection de la polyclinique du quartier "Tenessa", où il s'est enquis des conditions de prise en charge et a fait le tour des différents services.

De son côté, le Directeur général de la prévention et de la promotion de la santé Djamel Fourar a souligné que l'opération de suivi sanitaire dans les wilayas d'In Guezzam, de Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset après l'apparition de cas de paludisme et de diphtérie, a donné des résultats positifs et permis de stabiliser la situation épidémiologique, rappelant que l'Algérie a définitivement éradiqué le paludisme local depuis des années et que les cas apparus récemment sont des cas importés.

Le Directeur général de l'Institut national de santé publique M. Abderrezak Bouamra a indiqué, pour sa part, que l'opération de prise en charge des cas de paludisme et de diphtérie connait une nette amélioration ce qui a permis de maitriser la situation.

Le Directeur général de la Pharmacie centrale des Hôpitaux, Sabri Djerroud, a précisé à ce propos que ses services ont assuré l'approvisionnement périodique en médicaments, renforçant ainsi les stocks des hôpitaux outre l'intensification de l'opération de distribution, affirmant que les médicaments thérapeutiques et préventifs sont disponibles.

Accompagné d'une délégation de cadres de son département, le ministre de la Santé avait entamé jeudi une visite d'inspection dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et d'In Guezzam suite à l'apparition de cas de paludisme et de diphtérie dans certaines régions, et avait affirmé que la prévention était la solution idoine pour protéger les populations locales.