Ethiopie: Les liens bilatéraux entre le pays et les États-Unis se sont développés sur la base d'intérêts communs et d'efforts de collaboration - Ambassadeur Mesganu

<strong>Addis Ababa — Les relations bilatérales entre l'Éthiopie et les États-Unis d'Amérique n'ont cessé de se consolider, a déclaré le ministre d'État aux affaires étrangères, l'ambassadeur Mesganu Arga.

Selon le ministre d'État, les liens bilatéraux centenaires entre les deux pays ont également évolué dans différents contextes historiques et à différents niveaux.

Cela se caractérise par des intérêts communs et des efforts de collaboration, a précisé l'ambassadeur.

Une présentation musicale célébrant les 120 ans de relations diplomatiques entre l'Éthiopie et les États-Unis a eu lieu hier soir dans les locaux de l'école de musique Yared de l'université d'Addis-Abeba (AAU).

À cette occasion, l'ambassadeur Mesganu a déclaré que cela témoignait des liens durables d'amitié, de respect mutuel, de valeurs partagées et d'aspiration.

Une approche clairvoyante permettant de relever des défis communs et de faire avancer des programmes mutuellement bénéfiques est une nécessité absolue pour la protection des intérêts de sécurité nationale des deux pays, a souligné le ministre d'État.

"Alors que nous réfléchissons à notre passé, il est impératif de reconnaître les principes fondamentaux qui ont guidé notre partenariat à la base. L'Éthiopie et les États-Unis se caractérisent par un engagement commun en faveur du développement économique, de la prospérité, du maintien de la stabilité régionale nationale et de la promotion de la démocratie et des droits de l'homme", a-t-il noté.

La lutte contre le terrorisme et la coopération en matière de sécurité constituent un domaine clé des relations bilatérales entre l'Éthiopie et les États-Unis, a indiqué l'ambassadeur Mesganu.

M. Mesganu a en outre souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur du maintien de la paix et de la sécurité dans la corne de l'Afrique, qu'il considère comme indispensable et comme l'un des domaines clés de la collaboration avec les États-Unis.

Il a ajouté : "La lutte contre le terrorisme dans la corne de l'Afrique est un aspect important de nos relations et leur renforcement nécessite un nouvel élan."

L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a déclaré pour sa part que la relation avec l'Éthiopie était l'une des plus longues et des plus étroites de l'Afrique subsaharienne.

Les deux pays partagent des liens profonds de peuple à peuple, a-t-il déclaré, ajoutant qu'au fil des ans, ils ont coopéré et se sont soutenus mutuellement dans un large éventail de domaines.

"Nous avons travaillé ensemble pendant des décennies pour lutter contre le terrorisme dans la corne de l'Afrique et nous continuerons à le faire", a réaffirmé l'ambassadeur Massinga.

Les deux pays coopèrent dans divers domaines qui profitent aux deux nations, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la science et l'environnement.

La première mission diplomatique des États-Unis est arrivée à Addis-Abeba le 22 décembre 1903.

La délégation était dirigée par l'envoyé Robert P. Skinner, a-t-on indiqué.