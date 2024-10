Togo: Partenariat solide

Le 34ème anniversaire de l'unité allemande et les 75 ans de la Constitution allemande (Grundgesetz) ont été célébrés jeudi soir à Lomé lors d'une réception organisée par Claudius Fischbach, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo.

Lors de son discours, le diplomate a salué les valeurs fondamentales du Grundgesetz, qu'il a qualifié de fondement de l'État le plus libre, le plus juste et prospère de toute l'histoire de l'Allemagne.

Il a rappelé l'importance de défendre la démocratie et la liberté à une époque où ces valeurs sont de plus en plus menacées à travers le monde.

« Aujourd'hui, nous sommes conscients, plus que jamais, en Allemagne et en Europe comme sur tous les autres continents qu'il faut défendre la démocratie, il faut défendre la liberté, chaque jour », a-t-il affirmé.

L'ambassadeur a également fait le point sur les trois dernières années de mise en oeuvre du cadre de coopération entre l'Allemagne et le Togo. Les domaines de développement économique durable, de formation et emploi, de transformation agricole et des systèmes alimentaires ont été au coeur de cette coopération bilatérale.

Il a mentionné d'autres secteurs clés, notamment la bonne gouvernance, la décentralisation, la santé, la politique démographique, ainsi que l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Selon lui, le Togo est l'un des plus grands bénéficiaires de l'aide allemande en Afrique de l'Ouest.

« Le Togo a reçu, au cours de ces trois dernières années, par habitant plus de soutien de l'Allemagne dans le cadre de la coopération au développement que tout autre pays d'Afrique occidentale », a précisé Claudius Fischbach.

Soutien à la décentralisation

L'une des grandes réussites de cette coopération est l'appui apporté par l'Allemagne au processus de décentralisation en cours au Togo. Grâce à la KfW, la banque allemande de développement, 60 des 117 communes ont pu construire leur mairie.

M. Fischbach a souligné que cette décentralisation est une opportunité majeure pour rapprocher les citoyens des processus décisionnels et améliorer leur accès aux services publics.

Il a ajouté que cette démarche pourrait également renforcer la démocratie, en encourageant une plus grande participation citoyenne.

D'autres secteurs ont également bénéficié de l'engagement de l'Allemagne ces dernières années, notamment la modernisation de l'administration publique.

Le soutien allemand vise à la rendre plus efficace et plus puissante, contribuant ainsi à l'amélioration des services publics et au développement du pays.

L'ambassadeur a conclu en réaffirmant l'engagement de l'Allemagne à poursuivre le dialogue avec le gouvernement togolais pour continuer à trouver des solutions et renforcer leur partenariat.