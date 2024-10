Ethiopie: Les touristes se réjouissent de l'expérience culturelle vibrante du festival Irreecha

<strong>Addis Ababa — Le festival Irreecha est un lieu où les touristes peuvent explorer une culture vibrante et vivre une expérience vraiment unique, ont déclaré à l'ENA les participants au festival.

Les visiteurs ont également exprimé leur enthousiasme face à la richesse et à la beauté des pratiques rituelles des Irreecha représentées lors de l'événement.

Le festival Irreecha a été célébré aujourd'hui de manière vibrante et magnifique à Hora Finfine à Addis-Abeba, attirant des centaines de milliers de participants, dont Aba Gadas et Hadha Sinqes.

Ce magnifique événement reflète les valeurs d'unité et de fraternité, rassemblant une foule diverse pour honorer la tradition de l'Irreecha.

En plus des célébrations, le festival a présenté des défilés de mode époustouflants qui illustrent la beauté et la diversité des vêtements du peuple Oromo et qui ont captivé de nombreux touristes.

Les visiteurs ont eu l'occasion de s'immerger dans la richesse de la mode oromo, qui comprend aussi bien des vêtements colorés que des accessoires au design complexe.

Martin Days est un touriste allemand qui a participé au festival d'Irreecha pour la première fois.

Martin Days est extrêmement fasciné par les valeurs culturelles et rituelles de l'Irreecha, dont l'atmosphère était remplie de joie et d'un sentiment d'appartenance à la communauté, alors que tout le monde se réunissait pour célébrer cet événement important.

"En tant que touriste en vacances, je suis complètement fasciné par la culture vibrante et l'immense foule qui célèbre le festival d'Irreecha", explique-t-il.

Il a rappelé qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant, en particulier les impressionnantes festivités qui ont commencé hier et qui ont duré toute la nuit.

Bien que Days ait voyagé dans de nombreux autres pays, l'expérience merveilleuse de la fête d'Irreecha est vraiment unique pour lui.

Ce touriste allemand a recommandé à ses amis de visiter l'Éthiopie pour voir Addis-Abeba et découvrir ses autres beautés culturelles et ses sites touristiques.

Un autre touriste japonais, Yuhi Miyauchi, est subjugué par la célébration de l'Irreecha.

Miyauchi, qui voyait pour la première fois de telles couronnes de gens sur la place Meskel, a exprimé sa joie à propos du festival.

"Je suis très impressionné par le grand nombre de personnes qui portent des vêtements traditionnels et qui dansent, et les gens sont très amicaux. Je prends donc de nombreuses photos avec mes amis éthiopiens et j'apprécie beaucoup l'atmosphère.

Voir une foule aussi nombreuse sur la place Meskel est une expérience mémorable pour moi, a-t-il déclaré, ajoutant que chaque groupe présente des danses traditionnelles différentes et qu'elles sont toutes merveilleusement captivantes.

"C'est une expérience fantastique. J'aimerais recommander à mes amis japonais de venir travailler ici pour assister à ce festival."