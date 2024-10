Afrique: Annonce de l'arrivée de la Mission d'Observation Électorale de l'Union africaine pour la présidentielle du 6 octobre 2024 en République Tunisienne

document

La Commission de l'Union africaine (CUA) vous informe de l'arrivée, le 29 septembre 2024, de sa Mission d'Observation Électorale (MOEUA) en République Tunisienne. La Mission a pour but d'observer les derniers jours de campagne électorale, les opérations du jour de scrutin, comprenant les procédures d'ouverture des bureaux de vote, de déroulement du vote ainsi que les procédures de clôture et de dépouillement des votes du premier tour. La mission prendra fin le 10 octobre 2024, date de son départ du territoire tunisien.

Sur décision du Président de la CUA, Son Excellence Monsieur (SEM) Moussa FAKI MAHAMAT et sur proposition du Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et la Sécurité (CAPPS) de l'Union Africaine (UA) SEM. l'Ambassadeur Bankole ADEOYE, la MOEUA est conduite par SEM. Komi Selom KLASSOU, ancien Premier Ministre de la République Togolaise.

La MOEUA est composée de 40 observateurs de court terme (OCT) dont : des Ambassadeurs auprès de l'Union africaine (COREP), des députés du Parlement panafricain (PAP), des membres des Organes de Gestion des Elections (OGE), des Organisations de la Société Civile (OSC), d'universitaires et experts électoraux africains tous originaires des 21 États membres suivants : Algérie, Bénin, Burundi, Cameroun, Comores, Congo-Brazza, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Ghana, Libye, Mauritanie, Niger, Nigéria, République Centrafricaine (RCA), République Démocratique du Congo (RDC), Rwanda, Sahraoui, Sénégal, Togo et Zimbabwe.

Conformément à son mandat et respectueux des standards et instruments internationaux, continentaux et régionaux ainsi qu'au cadre légal national régissant les élections en République Tunisienne, la MOEUA procédera à une observation électorale indépendante, objective, impartiale et crédible assortie, le cas échéant, de recommandations appropriées. Elle échangera avec les acteurs du processus électoral, ainsi que d'autres Missions internationales et les Partenaires au développement.

La MOEUA présentera sa Déclaration préliminaire le 8 octobre 2024, suivie d'un rapport final plus détaillé qui sera mis à la disposition des parties prenantes tunisiennes. Ces documents seront également disponibles sur le site web de l'Union africaine.

La Mission est établie à l'Hôtel Movenpick du lac, Tunis. Son secrétariat est joignable au numéro suivant : +216 53 58 26 09.

Fait à Tunis le 2 Octobre 2024

Pour la Mission,

S.E.M. Komi Selom KLASSOU

Chef de la Mission

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Karine Kakasi Siaba, Coordinatrice a.i de l'Unité Démocracy et Élections | Direction de la Gouvernance et Prévention de Conflicts | Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité | African Union Commission