Afrique: La CAF annonce un panel exceptionnel d'assistants pour les tirages au sort des phases de groupes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies

La CAF a confirmé la présence de quatre légendes en tant qu'assistants du tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2024/25 et de la Ligue des Champions TotalEnergies CAF 2024/25.

La star guinéenne Naby Keita, la légende égyptienne Ahmed Fathy, le légendaire entraîneur Florent Ibenge de la RD Congo et l'icône sud-africaine Siphiwe Tshabalala seront les assistants au tirage au sort.

Le tirage au sort aura lieu le lundi 7 octobre 2024 au Movenpick Media City, du Caire, en Égypte.

Le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies débutera à 13h00, heure du Caire (10h00 GMT), suivi du tirage au sort de la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies à 14h00, heure locale (11h00 GMT).

Profils des assistants au tirage au sort :

Naby Keita (Guinée)

Keita est un milieu de terrain célèbre qui a apporté une contribution significative au football africain. Connu pour sa vision du terrain, Keita a représenté la Guinée à différents niveaux internationaux, y compris à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a connu une carrière réussie en club, jouant pour des équipes renommées telles que le RB Leipzig et le Werder Bremen en Allemagne et le Liverpool FC en Angleterre, où il a remporté plusieurs titres, dont la Ligue des champions de l'UEFA.

Florent Ibenge (RD Congo)

Ibenge est un ancien footballeur et un entraîneur très apprécié de la République démocratique du Congo. Il a joué en tant que milieu de terrain et a connu une carrière fructueuse dans plusieurs clubs avant de se reconvertir dans l'entraînement. Ibenge est surtout connu pour avoir mené l'équipe nationale de la RD Congo en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, où elle a terminé troisième, et pour avoir remporté le CHAN l'année suivante avec les joueurs locaux de la RD Congo.

Il a également connu le succès en club, notamment avec l'AS Vita Club et le club marocain RS Berkane, où il a joué un rôle déterminant dans leurs campagnes nationales et continentales. Ibenge, l'actuel entraîneur d'Al Hilal au Soudan, est réputé pour son sens tactique et sa profonde compréhension du jeu.

Siphiwe Tshabalala (Afrique du Sud)

Tshabalala est une icône du football sud-africain connue pour ses performances marquantes en club et en sélection. Il a acquis une renommée mondiale en marquant le premier but de la Coupe du monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud. Tshabalala a connu une carrière fructueuse en club, principalement avec les Kaizer Chiefs, où il a remporté plusieurs titres.

Ahmed Fathy (Égypte)

Fathy, footballeur égyptien de renom, a apporté une contribution significative à son équipe nationale et à son club. Joueur polyvalent, Fathy a joué pour plusieurs clubs de premier plan, notamment Al Ahly SC, où il a remporté de nombreux titres, dont la Ligue des champions de la CAF.

Clubs qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération TotalEnergies :

USM Alger (Algérie), CS Constantine (Algérie), Bravos do Maquis (Angola), CD Lunda Sul (Angola), Orapa United (Botswana), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Al Masry (Égypte), Zamalek (Égypte), Stade Malien (Mali), RS Berkane (Maroc), Black Bulls (Mozambique), Enyimba (Nigeria), ASC Jaraaf (Sénégal), Stellenbosch (Afrique du Sud), Simba (Tanzanie), CS Sfaxien (Tunisie).

Clubs qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies :

Al Ahly SC (Egypte), Al Hilal SC (Soudan), AS FAR (Maroc), AS Maniema Union (RD Congo), CR Belouizdad (Algérie), Djoliba AC de Bamako (Mali), GD Sagrada Esperança (Angola), Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), MC Alger (Algérie), Pyramids FC (Egypte), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Raja Casablanca (Maroc), Stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire), TP Mazembe (RD Congo), Young Africans SC (Tanzanie).