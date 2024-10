Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Octobre 2024

Sénégal : Gouvernance- Le FMI salue l’audit des finances publiques

Jeudi 26 septembre, les autorités sénégalaises ont présenté un bilan peu rassurant des finances publiques, affirmant que l’ancien régime avait manipulé les chiffres. Le FMI a pris acte et s’engage à en étudier l’impact en collaboration avec le nouveau gouvernement. Julie Kozack, porte-parole du Fonds monétaire international (FMI), a exprimé le soutien de l’institution à l’audit général des finances publiques réalisé par le gouvernement sénégalais. Elle a salué l’engagement des autorités à renforcer la gouvernance et la transparence budgétaire.« Les autorités ont partagé les résultats de l’audit avec notre équipe. Nous travaillerons étroitement avec elles dans les prochaines semaines pour évaluer l’impact macroéconomique et définir les prochaines étapes », a déclaré Mme Kozack, ce samedi 5 octobre. Cette déclaration intervient dans un contexte de polémique concernant les chiffres annoncés par le gouvernement. (Source : adakar.com)

Cote d’Ivoire : Libération des chambres illégalement occupées à l’Université FHB- Des armes blanches découvertes

La lutte contre l’occupation illégale des chambres universitaires se poursuit activement. Le dimanche 6 octobre 2024, une nouvelle phase de l’opération de libération des chambres illégalement occupées s’est déroulée sur le campus de l’Université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Menée par des responsables du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que du Centre Régional des Œuvres Universitaires (Crou), cette initiative vise à rétablir l’ordre dans les cités universitaires et assurer la sécurité des lieux. Lors de cette intervention, les forces de l’ordre ont saisi plusieurs armes blanches, dont des machettes, des battes de baseball, et des couteaux. Par ailleurs, le tunnel reliant le bâtiment I au centre médical, qui avait été bloqué par des étudiants, a également été dégagé. Ce passage était utilisé comme une chambre froide par la Fesci, organisation estudiantine, qui y avait installé plusieurs congélateurs. Selon certaines sources, ce tunnel servait également de site de torture, accentuant l’urgence de l’intervention. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - 11 personnes condamnées et 6 autres relaxées

Le Pôle judiciaire spécialisé dans la répression des infractions de terrorisme, sis au TGI Ouaga II a condamné onze personnes à des peines d’emprisonnement allant de sept à 21 ans ferme et à des peines d’amende allant de 2 000 000 à 5 000 000 francs Fcfa. Ces personnes étaient poursuivies pour « diverses incriminations terroristes, notamment les infractions d’association de malfaiteurs terroristes, complicité d’association de malfaiteurs terroristes, financement du terrorisme, détention illégale d’armes à feu et de munitions en lien avec une entreprise terroriste, destruction volontaire de biens meubles et immeubles à des fins terroristes et recrutement de personnes à des fins terroristes ». Six autres personnes ont bénéficié d’un relax après le jugement. (Source : burkina24)

Mali : Tin-Essako-Tinzawatene- L’armée annonce des frappes contre des colonne de véhicules terroristes

L’Etat-major des Armées informe la population que, dans le cadre de ses missions de surveillance du territoire, des unités militaires ont identifié et neutralisé une colonne de véhicules appartenant à des groupes armés terroristes, à mi-chemin entre les localités de TIN ESSAKO et TINZAWATENE, ce vendredi 04 octobre 2024.Cette colonne, composée de pickups et d’un camion chargé de munitions et de carburant, transportait un grand nombre de combattants armés. Grâce au travail minutieux de ses services de renseignement, plusieurs convois ont été repérés simultanément. La colonne ciblée a été détruite après une observation prolongée, en raison du suivi de suspects identifiés dans la région.(Source : abamako.com)

Togo : Intégration régionale - Le Chef de l’Etat a reçu une délégation du parlement de la Cédéao

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, s’est entretenu jeudi 03 octobre à Lomé, avec une délégation du Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). L’institution séjourne en effet depuis plusieurs jours dans le pays, dans le cadre de sa session extraordinaire. Au cours des échanges, la délégation conduite par sa présidente, Mémounatou Ibrahima, a fait part au leader togolais des conclusions des travaux. Le Parlement s’est félicité des conseils du chef de l’Etat pour la promotion de la diplomatie parlementaire, la consolidation de l’intégration économique et la construction d’une Cédéao des peuples. Il a en outre fait part de ses admirations au leader togolais pour son leadership sur ces questions dans la sous-région. (Source : alome.com)

Gabon : Éliminatoires CAN 2025/Gabon-Lesotho- Ce sera sans Bruno Ecuélé Manga

Le défenseur central, Bruno Ecuélé Manga, toujours sans club, est le grand absent de la liste de Thierry Mouyouma, dévoilée, ce vendredi à Libreville, en prélude à la double confrontation à venir face au Lesotho, les 11 et 15 octobre prochains, a-t-on constaté. Le sélectionneur national du Gabon, Thierry Mouyouma, a décidé de se passer des services de Bruno Ecuélé Manga (36 ans), l’ancien joueur de Niort. Une situation qui justifie en quelque sorte son absence dans cette liste de 23 joueurs. Il a été remplacé par le jeune Michel Mboula. Le groupe enregistre également les retours de Mario Lémina et Jim Allevinah, absents pour cause de blessure lors des dernières sorties face au Maroc (1-4) et la République Centrafricaine (2-0). Deux renforts de poids qui feront grand bien à l’équipe durant ces deux importantes rencontres que s’apprêtent à livrer les Panthères dans l’optique de la qualification.(Source :alibreville.com)

Bénin : Suppression des soutenances à la Filac - Voici les dispositions transitoires

Il n’y aura plus de soutenance de mémoire à la Faculté des Lettres, Langues, Art et Communication (Filac). Ainsi en a décidé le doyen de ladite faculté ce vendredi 4 octobre 2024.Dans un communiqué officiel diffusé le vendredi 4 octobre 2024, le doyen de la Faculté des Lettres, Langues, Art et Communication (Filac) a annoncé une réforme majeure concernant le processus de soutenance des étudiants. Cette mesure vise à modifier le parcours académique au sein de la faculté en supprimant complètement les soutenances. (Source : acotonou.com)

Guinée : Croisade contre la candidature du Général Doumbouya- Les forces vives affinent leurs stratégies

Les forces vives sont en quête de stratégies pour barrer la route au Général Mamadi Doumbouya d’être candidat à la prochaine élection présidentielle, prévue en 2025.Selon des informations obtenues par Africaguinee.com, ce vendredi 4 octobre 2024, des ténors de ce bloc opposé à la conduite de la Transition, ont tenu une première réunion pour identifier les stratégies à déployer pour empêcher la candidature de l’actuel président de la transition. Nos sources nous confient que ce conclave virtuel a connu la participation de plusieurs grandes figures politiques et d’acteurs de la société civile.« La réunion a été tenue hier. Assez de stratégies pertinentes ont été proposées, mais elles doivent être appréciées par priori. « , nous a annoncé notre source, qui précise que le rendez-vous était assez « représentatif ». « Des actions sont en train d’être mûries pour empêcher le président de la transition, le Cnt et les membres du gouvernement de la transition de se présenter à la future élection présidentielle », précise notre source.( Source : africaguinee.com)