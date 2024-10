Algérie: Signature d'une convention de coopération et de partenariat entre l'université de Relizane et l'ANADE

Relizane — Une convention de coopération et de partenariat a été paraphée, dimanche, entre l'Université Ahmed-Zabana de Relizane et l'antenne de wilaya de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) pour l'accompagnement des porteurs de projets de cet établissement d'enseignement supérieur.

Cette démarche intervient dans le cadre de la convention signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l'Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises dans le but de soutenir, d'accompagner et de financer les étudiants porteurs de projets.

La convention a été paraphée par le recteur de l'Université Ahmed-Zabana de Relizane, Ahmed Bahri, et le directeur de l'Agence locale de l'ANADE, Adel Belkacemi, au cours d'une cérémonie à laquelle ont assisté des cadres des deux établissements.

M. Belkacemi a déclaré, en marge de la cérémonie, que la convention vise à développer l'esprit d'entrepreneuriat au sein de la communauté estudiantine et des diplômés des établissements de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à leur assurer des formations dans le domaine de l'entrepreneuriat et les orienter pour créer leurs entreprises.

De son côté, le recteur de l'Université de Relizane, a abondé dans le même sens, indiquant que cette convention permettra d'aider les étudiants et les diplômés des établissements universitaires à accéder au monde de l'entrepreneuriat, à travers la création de startups, fiancées par l'ANADE et qui seront axées sur la recherche scientifique et la technologie.

L'objectif est que ces startups participent au développement local par la création de richesse, et ce, conformément à la stratégie des hautes autorités du pays inhérentes à l'appui et au soutien des porteurs de projets diplômés des universités.