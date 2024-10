Afrique Centrale: Le chef de la diplomatie rwandaise accuse la RDC d'avoir fait capoter les discussions de Luanda

Le Congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame étaient à quelques mètres l'un de l'autre, pour la photo de famille qui ouvrait le sommet de la Francophonie, vendredi à Villers-Cotterêts, au nord de Paris, mais les deux chefs d'État ne se sont pas adressé la parole. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23. Lors du sommet de l'OIF, le président Tshisekedi n'a pas apprécié que le président français omette le conflit de l'est de la RDC dans son discours d'ouverture. C'est dans ce contexte que, samedi 5 octobre, le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Nduhungirehe, a accusé la RDC d'avoir fait capoter les discussions de paix de Luanda.

Le lourd différend diplomatico-militaire qui oppose leurs deux pays dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) ravagé par des décennies de violences, reste vivace, malgré les espoirs de Paris de les voir se rapprocher.

Un temps évoquée, l'idée d'une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi n'a pas eu lieu. Le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet, s'est finalement entretenu séparément avec ses deux homologues pour les « encourager » à conclure un accord de paix « au plus vite », alors que l'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine, tente depuis des mois d'obtenir des avancées dans ce dossier sensible.

La RDC, de même que le groupe d'experts de l'ONU, accusent le Rwanda d'avoir déployé des troupes en soutien au M23 (Mouvement du 23 mars), qui s'est emparé de vastes pans de territoire dans cette région riches en minerais depuis 2021.

Le sommet de l'OIF a failli finir sur un clash

La crise dans l'est de la RDC a fait apparaître de fortes tensions en interne. Le président congolais Félix Tshisekedi a boycotté le huis clos des chefs d'État samedi après-midi 5 octobre et n'a pas non plus participé au déjeuner offert à la mi-journée par Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF. En cause : le discours d'ouverture prononcé par Emmanuel Macron. Au moment où il évoquait les crises à travers le monde, le président français n'a pas mentionné le conflit dans l'est de la RDC.

À la clôture samedi, Emmanuel Macron a appelé au « retrait du M23 et des troupes rwandaises » du sol congolais, comme le réclame Kinshasa : « Nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et de tous les groupes armés en RDC, et à l'arrêt des discours de haine. »

C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, a accusé la RDC d'avoir fait capoter les discussions de Luanda.