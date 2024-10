Algérie: Le président de la République se félicite du modèle financier du PLF 2025

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est félicité, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, du modèle financier du projet de loi de finances pour l'année 2025, qui ne prévoit aucune hausse d'impôts, ordonnant la création de l'Agence nationale des grands équilibres du budget de l'Etat, de la prospective et de la planification.

"Le président de la République s'est félicité du modèle financier du projet de loi de finances qui ne prévoit aucune hausse d'impôts concernant la vie quotidienne des citoyens", indique un communiqué du Conseil des ministres.

Il a également ordonné "la création de l'Agence nationale des grands équilibres du budget de l'Etat, de la prospective et de la planification, pour un suivi minutieux des sous-budgets et budgets sectoriels en consécration de la transparence", et que "le projet de loi de finances 2025 soit adapté aux grands projets qu'il s'est engagé, auprès du peuple algérien, à réaliser, dont deux millions de logements, les projets du secteur de l'Energie et des Mines et la création de 450.000 nouveaux emplois".

Dans ce cadre, le président de la République a ordonné "l'augmentation substantielle du montant de l'allocation touristique octroyée une fois par an au profit des citoyens voyageant à l'étranger, ainsi que l'augmentation de l'allocation du hadj et de la bourse des étudiants, à l'intérieur du pays et à l'étranger".

Le président de la République a, par ailleurs, ordonné d'"imposer les sanctions les plus sévères, avec fermeture immédiate et retrait des registres de commerce, aux spéculateurs sur les lubrifiants pour véhicules parmi ceux qui augmentent, de manière injustifiée, les prix. Il en est de même pour les produits locaux comme la pomme, désormais commercialisée aux prix des fruits importés".

Aussi, il a insisté sur la poursuite, par l'Etat, du développement à un rythme croissant, notamment en encourageant la production et l'investissement en tant que catalyseur économique, conclut le communiqué.