Algérie: El Tarf - Commémoration du 12e anniversaire de la mort de Chadli Bendjedid

El Tarf — La wilaya d'El Tarf a commémoré, dimanche, le 12e anniversaire de la mort de l'ancien président de la République Chadli Bendjedid (1929-2012), offrant l'occasion de rappeler son parcours, son militantisme et sa philosophie fondés sur son engagement au service de l'Algérie et de son peuple.

La manifestation commémorative a été organisée à l'université d'El Tarf, qui porte son nom, donnant lieu à la tenue d'un séminaire historique consacré au parcours politique et militaire du défunt président, en présence des autorités civiles et militaires, d'élus locaux, de représentants de la famille révolutionnaire, d'acteurs de la société civile, d'étudiants universitaires, d'élèves des établissements scolaires et de jeunes Scouts musulmans algériens, aux côté de membres de la famille du défunt.

Le regretté Chadli Bendjedid " avait consacré sa vie à la libération de l'Algérie du joug du colonialisme, avant de promouvoir, durant sa présidence, son pays, économiquement et socialement, au rang des pays avancés ", a déclaré le wali d'El Tarf, Mohamed Meziane, dans une allocution prononcée à cette occasion à l'auditorium Amirat-Baghdadi de l'université, avant de souligner que le défunt est considéré comme " le père de la démocratie et du pluralisme en Algérie ".

De son côté, le professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'université Constantine-2, Moumen Lamri, a énuméré, dans une intervention intitulée " Le défunt président Chadli Bendjedid et son combat militaire et politique ", un certain nombre de qualités du troisième président de l'Algérie indépendante, dont son attachement profond à sa patrie.

%

Il a noté, dans ce contexte, que le défunt président " avait fait preuve d'intelligence et de clairvoyance dans le traitement des questions nationales et la prise de décisions importantes, en plus de son imprégnation des valeurs nationales ".

Le Pr Lamri a ajouté que Chadli Bendjedid avait " défendu les causes de libération dans le monde arabe et musulman tout au long de ses années de responsabilité en tant que président de la République, et qu'il était un fervent défenseur des causes justes de par le monde ".

M. Idriss Labidi, professeur d'histoire à l'université d'El Tarf, a souligné, quant à lui, que le défunt président "accordait, durant sa présidence, une grande attention à la science, n'hésitant pas à rendre hommage, à chaque occasion, aux scientifiques qu'il encourageait et dont il appréciait les contributions au pays ".

La rencontre qui s'est déroulée en présence de membres de la famille du défunt et de certains de ses proches, qui ont mis en exergue son amour pour son pays " depuis son jeune âge ", et qui s'est concrétisé par son engagement dans les rangs de la glorieuse Révolution et sa lutte pour le recouvrement de la souveraineté nationale, puis par son accession à différentes responsabilités au sein de l'institution militaire, ensuite à la présidence de la République après le décès du président Houari Boumediene.

L'occasion a également donné lieu à l'organisation d'une exposition de livres, de documents et de photographies historiques retraçant la vie civile, militaire et politique du regretté président Chadli Bendjedid.