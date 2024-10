Angola: Le département de l'environnement appelle à la préservation de la faune

Huambo — La chef du département de l'Environnement de la province de Huambo, Sofia Santana António, a appelé samedi, la société à la protection des espèces animales, vu leur importance dans l'équilibre environnemental et dans la vie humaine.

S'adressant à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée mondiale de l'animal, célébrée vendredi (04), la responsable a souligné la nécessité de réfléchir profondément sur le rôle majeur des espèces animales dans la vie en général.

Sofia António a souligné que même si les animaux apportent d'énormes avantages aux humains, ils ne sont toujours pas traités avec le respect et les soins qui leur sont dus, ce qui contribue à la menace de leur disparition.

Au regard de cela, elle a déploré la déforestation, à travers les incendies anarchiques et l'abattage aveugle d'arbres, la chasse illégale et le changement climatique, comme principales menaces à la survie des animaux.

Il faut que chaque être humain s'engage à la protection des espèces animales, a-t-elle insisté.

Sofia António a par ailleurs salué les diverses initiatives publiques et privées qui visent à protéger et à préserver les espèces menacées et les réserves naturelles signalées, afin de maintenir en vie la faune et la flore angolaises.

Dans la province de Huambo, selon la source, les autorités ont indiqué Morro do Moco comme la principale réserve naturelle locale, axée sur la conservation de la faune et de la flore.

La Journée mondiale des animaux est célébrée chaque année le 4 octobre, dans le but de réfléchir à la nécessité de préserver les animaux, en plus de faire connaître leurs droits contenus dans la Déclaration universelle des droits des animaux, ainsi que la relation entre les humains et les animaux.

Cette année, l'événement se déroule sous le slogan « Protéger la vie animale, c'est assurer l'équilibre de notre avenir ».