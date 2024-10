Soudan: L'UA en quête de solutions pour la paix au pays

Luanda — Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine (UA) a conclu vendredi une mission de terrain de quatre jours en Egypte et au Soudan, dont le culminant a été une rencontre avec le Président de transition soudanais, Abdel Fattah-al- Burhan.

Au cours du voyage à Port-Soudan, siège actuel du gouvernement soudanais, les représentants des 15 membres du CPS de l'UA, dont l'Angola fait partie, ont consulté les organisations de la société civile et les dirigeants des partis d'opposition, promouvant une approche constructive de la transition dans ce pays, en vue de restaurer la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité, par le dialogue, la réconciliation et un développement inclusif.

Ils ont pris connaissance de la situation politique, humanitaire, socio-économique, sécuritaire et des droits de l'homme au Soudan, où un conflit politico-militaire oppose les Forces armées soudanaises (SAF) et les paramilitaires Forces de soutien rapide (RSF), provoquant l'exode d'environ sept millions de civils vers les pays voisins.

Dans la capitale égyptienne, Le Caire, le CPS a exprimé sa solidarité avec le peuple et le gouvernement égyptiens, car c'est l'un des pays les plus touchés par les conflits qui prévalent dans les États voisins, accueillant environ un million deux cent mille réfugiés soudanais depuis la reprise du conflit dans le pays voisin, le Soudan.

%

Toujours en Egypte, pays qui préside le CPS en octobre dernier, la Mission a tenu une réunion de travail avec le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a tenu une autre réunion sur le lien entre paix, sécurité et développement en Afrique et visité les installations de l'Académie de la police et le Centre de formation aux opérations de maintien de la paix.

Le délégation du CPS a également tenu des consultations avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes (LEA), une organisation basée au Caire, et a conclu qu'il était essentiel de promouvoir un agenda commun avec l'Union africaine pour répondre aux différents défis en matière de paix et de sécurité, notamment les conflits au Soudan, en Libye, en Somalie et en Palestine.

La mission de terrain du CPS de l'UA précède la première réunion du Comité présidentiel ad hoc sur la République du Soudan, qui se tiendra le 23 de ce mois, à Kampala, sous la présidence du chef de l'État ougandais, Yoweri Kaguta Museveni.

Le Président de la République d'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, est membre de ce comité.