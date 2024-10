Congo-Kinshasa: Naufrage de Goma - L'Union sacrée recommande des poursuites judiciaires contre les responsables de cet accident

La coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation, Nord-Kivu recommande que des poursuites judiciaires soient lancées contre tous les responsables impliqués dans le naufrage du bateau MV Merdi au large de Kituku.

« A la justice, d'interpeller tous les acteurs impliqués dans ce drame et de les déférer devant les instances judiciaires, afin qu'ils répondent de leurs actes. Nous recommandons aux autorités compétentes de diligenter une enquête rigoureuse afin d'élucider la cause réelle de ce naufrage et prendre les dispositions maritimes nécessaires favorisant la sécurité de nos populations qui voyagent sur le lac Kivu », a recommandé , Christian Tombo Kamundala, coordonnateur de cette structure, dans une déclaration le samedi 5 octobre à Kinshasa.

Il recommande au Gouvernement de prendre en charge les funérailles des victimes de ce naufrage. Christian Tombo conseille aussi à la population du Nord-Kivu de soutenir les efforts de pacification amorcés par le Président de la République pour que les routes soient rouvertes.

« Au gouvernement de prendre en charge les obsèques des victimes et d'apporter assistance conséquente aux familles de ces victimes », insiste M. Tombo.

Le jour du naufrage, la Présidence de la République avait déjà annoncé que le Chef de l'Etat avait instruit les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions utiles en faveur des personnes touchées par ce drame.

Une enquête avait été ouverte sous l'autorité du ministre des Transports en vue d'élucider les causes de cet accident et malheureux et de prendre des mesures strictes afin que pareil drame ne se reproduise plus.

Le ministre de la Justice et Grade des sceaux, Constant Mutamba, avait instruit la justice pour que les enquêtes soient ouvertes et que les responsables soient sanctionnés.