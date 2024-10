Tunisie: Les deux films tunisiens «Take My Breath» et «Behind the Mountains» primés au Festival du film méditerranéen d'Alexandrie

TUNIS — Le film représentant la Tunisie aux Oscars 2025, "Take My Breath" (Entre 2) de Nada Mezni Hfaiedh, vient de remporter le prix "Nour Cherif" du meilleur long métrage arabe lors de la 40ème édition du Festival du film méditerranéen d'Alexandrie, dont le palmarès a été annoncé samedi soir.

Un palmarès qui a également récompensé le cinéma tunisien avec une deuxième distinction attribuée au film "Behind The Mountains" (Par-delà les Montagnes) de Mohamed Ben Attia, en remportant le prix du meilleur long métrage arabe de l'association égyptienne des auteurs et critiques de cinéma.

Le prix de la meilleure actrice a été décerné à la jeune actrice tunisienne Amina Ben Ismail, pour son rôle dans "Entre 2". Le comédien tunisien Majd Mastoura a, quant à lui, remporté le prix de meilleure interprétation masculine pour son rôle dans le film "Behind the Mountains".

Le long métrage "Entre 2", choisi pour représenter la Tunisie à la 97ème cérémonie des Oscars dans la catégorie du meilleur film international, a bénéficié d'une subvention du ministère des affaires culturelles et de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Produit par Leyth Production et Mystique Films, la fiction réunit Amina Ben Ismail et Mohamed Mrad dans les rôles principaux, avec la participation de plusieurs acteurs tunisiens, dont Aymen Ben Hmida, Sana Ben Cheikh Larbi, Fatma Ben Saïdane, Fethi Akkari et Haifa Boulakbech. Sélectionné dans la compétition officielle du Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie (du 1er au 5 octobre 2024), le film est également en lice du 3 au 13 octobre prochain à la 35ème édition du Festival du film arabe de Fameck/Val de Fensch (France).

%

Récompensé à la 13ème édition du festival du film africain de Louxor par le prix spécial du jury en ex aEquo avec le film égyptien «Flight 404 » de Hani Khalifa et le prix du meilleur acteur attribué à Majd Mastoura pour son rôle dans le film, le long métrage "Behind the Mountains", est une coproduction Tunisie-Belgique-France-Italie- Arabie Saoudite-Qatar. Le casting réunit Majd Mastoura, Helmi Dridi, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Wissem Belgharek et le Palestinien Samer Bisharat.