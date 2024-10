Angola: Le Président de la République participe au gala de la Fondation Ngana Zenza

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, participe à la 2ème édition du gala de la fondation philanthropique Ngana Zenza, qui se déroule dans l'un des espaces culturels de Luanda.

La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, est présidente et fondatrice de la fondation Ngana Zenza, qui vise à améliorer les conditions de vie des communautés, en facilitant l'accès à la santé, à l'éducation et la valorisation de l'expérience et des connaissances des personnes âgées.

Lors de l'événement, la fondation Ngana Zenza a présenté les résultats obtenus ces dernières années, tout en renforçant son engagement en faveur de la transformation sociale au niveau du pays.

Le gala rassemble des partenaires, des leaders communautaires et des membres de la société civile pour une nuit de solidarité qui, outre le dîner, est animée par des chanteurs nationaux et étrangers.

L'objectif principal de l'événement annuel est de collecter des fonds pour la continuité et l'expansion d'autres initiatives afin qu'un plus grand nombre de personnes âgées, de jeunes et de communautés aient accès à des ressources et à des opportunités de transformation.

La Fondation Ngana Zenza estime que le développement n'est possible que grâce à l'engagement et à la collaboration des partenaires gouvernementaux, des entreprises et de la société civile.

La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, des membres de l'exécutif et des invités ont également participé au gala.