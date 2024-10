Tunisie: Présidentielle 2024 aux urnes, citoyens - Pour un pays souveraine, stable et prospère

Aujourd'hui, 6 octobre, est une date exceptionnelle, voire historique, pour l'ensemble du peuple tunisien. En fait, c'est le troisième rendez-vous, après la révolution, avec les urnes pour choisir le futur président de la République parmi les trois candidats en lice.

Pilier de la démocratie, les élections sont un moyen efficace pour tous les citoyens de s'exprimer et de choisir le candidat en qui ils ont confiance. Aller voter est également un signe d'engagement civique qui témoigne de la confiance des citoyens en le processus électoral dans son ensemble. Plus qu'un engagement, répondre à l'appel des urnes est un devoir citoyen sacré pour tous les Tunisiens aux quatre coins du pays, mais aussi à l'étranger.

Le choix du prochain président sera le résultat d'un vote libre auquel tous les citoyens sont appelés à participer. Ceux-ci ont le dernier mot car la volonté du peuple doit toujours primer tout autre considération. C'est ainsi que les électeurs sont appelés à aller voter massivement. Un vote qui confirme leur statut de citoyens libres et responsables mais aussi qui leur donne le droit «moral» d'émettre des critiques à l'égard des pouvoirs publics en cas de dérives, durant les cinq prochaines années. Car le boycott et l'abstentionnisme

Le processus de vote à l'étranger se déroule de manière fluide n'ont jamais été synonymes ni de participation efficace à la chose publique ni de comportement civique et responsable envers le pays.

Destination : bureaux de vote

Après une campagne électorale qui a animé le quotidien des Tunisiens aux quatre coins du pays, et après un silence électoral de 24 heures précédant le scrutin présidentiel, tel que prévu par la loi, les Tunisiens et les Tunisiennes se déplacent, dès ce matin, vers les bureaux de vote dans lesquels ils sont inscrits pour exercer leur devoir électoral.

Le scrutin à l'intérieur du pays se déroule aujourd'hui, 6 octobre, pour permettre aux électeurs résidant en Tunisie de choisir entre trois candidats à la présidentielle: Ayachi Zammel, Zouhaïer Maghzaoui et l'actuel président Kaïs Saïed. Selon l'Isie, le nombre total d'électeurs inscrits a atteint 9 millions 753 mille 217, dont 4 millions 832 mille 527 électeurs hommes (46,6 %), et 4 millions 914 mille 690 électrices (50,4 %).

Par ailleurs, cette échéance électorale est organisée, pour la première fois depuis 2011, dans dix pays. Il s'agit de l'Irak, la Syrie, la Libye, le Brésil, l'Argentine, l'Iran, l'Inde, le Burkina Faso, le Kenya et la République du Congo.

Côté observation des élections, les invités de la Tunisie sont venus nombreux partager avec nous cet événement électoral organisé dans le calme et la sérénité. Ainsi, 16 mille accréditations ont été octroyées aux journalistes, invités, observateurs locaux et étrangers, en plus des représentants des candidats.

Au Palais des congrès, à Tunis, le centre d'information sera le lieu privilégié pour diffuser les différentes données au fur et à mesure du déroulement du vote, et ce jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à travers l'ensemble du territoire, pour céder ensuite la place à la proclamation des résultats qui se poursuivra jusqu'à la fin des collectes et du dépouillement des bulletins de vote.

Certes, les Tunisiens vont choisir, aujourd'hui, librement leur président. Un président à même de garantir la souveraineté du pays, sa stabilité politique et sa prospérité économique. Trois facteurs clés pour un quinquennat de reconstruction de la Tunisie.