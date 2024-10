Tunisie: Farouk Bouasker - Forte affluence dès l'ouverture des bureaux de vote à 8h

« Tous les centres et bureaux de vote à travers le pays ont ouvert à 8h précises ce matin, sans aucun retard, ni manque de matériel, ni absence de personnel », a déclaré ce dimanche Farouk Bouasker, président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Lors d'un point de presse tenu au centre médiatique du Palais des Congrès à Tunis, Bouasker a indiqué que les électeurs se dirigeaient en nombre « remarquable » vers les centres de vote pour participer à l'élection présidentielle de 2024.

Il a insisté sur l'importance de la vigilance face aux informations relayées, notamment sur les réseaux sociaux, qui visent à influencer les électeurs et à les induire en erreur. Il a rappelé que l'ISIE et les médias nationaux sont les seules sources crédibles auxquelles se fier.

Bouasker a ajouté que le scrutin présidentiel a commencé à l'étranger dans 59 pays depuis le 4 octobre et se poursuivra jusqu'à aujourd'hui à 18h, heure locale selon le pays de résidence.

En Tunisie et à l'étranger, les centres de vote accueillent 9 753 217 électeurs inscrits, dont 642 810 à l'étranger (6,6 %) et 9 110 407 en Tunisie (93,4 %). Parmi eux, 49,6 % sont des hommes (4 838 527) et 50,4 % des femmes (4 914 690).

Les électeurs âgés de 18 à 35 ans représentent 32,6 % du corps électoral (3 175 709), ceux entre 36 et 60 ans, 47,1 % (4 601 966), et les plus de 60 ans, 20,3 % (1 975 542). Quant aux personnes en situation de handicap, elles sont 121 441 inscrites.

En Tunisie, 5 013 centres de vote (principalement des écoles primaires) sont ouverts, tandis que 318 centres accueillent les électeurs à l'étranger, principalement dans les consulats et ambassades. Le nombre total de bureaux de vote atteint 10 078, dont 9 669 en Tunisie et 409 à l'étranger.

Pour assurer le bon déroulement des opérations, l'ISIE a mobilisé 43 676 agents, répartis entre 30 234 membres des bureaux de vote, 5 331 chefs de centres et 8 111 adjoints.