Angola: Le pays admis comme membre observateur de la Francophonie

Luanda — L'Angola a été admis samedi, à Paris, comme membre observateur de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

La décision a été annoncée lors du sommet de l'OIF, qui s'est tenu à Paris, en présence des dirigeants et délégations des pays francophones du monde entier.

Ce fait important réaffirme l'engagement de l'Angola envers les principes de la francophonie et de la coopération multilatérale.

L'acceptation de l'Angola en tant que membre observateur est le résultat d'une séance à huis clos, au cours de laquelle les pays membres de l'OIF ont analysé les candidatures de nouveaux membres et débattu des changements de statut.

La ministre d'État chargée des Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, représentant le Président de la République, João Lourenço, a exprimé la fierté et l'engagement de l'Angola envers l'organisation, soulignant qu'il s'agissait d'une étape qui est non seulement importante dans le contexte des relations internationales, mais a également un impact profond sur l'identité culturelle et politique de notre pays.

"L'adhésion de l'Angola à cet espace francophone n'est pas seulement une recherche d'interaction avec le monde francophone, c'est aussi une mission pour renforcer son insertion dans le monde contemporain, où la coopération entre les nations est fondamentale pour le développement durable", a-t-elle déclaré.

La gouvernante a souligné l'importance de l'adhésion de l'Angola à l'OIF, précisant que cette étape révèle la volonté de l'Angola de diversifier les partenariats, en explorant le potentiel de l'espace économique francophone et la richesse de l'interculturalité.

"C'est notre simple désir de pouvoir travailler, de plus en plus unis, pour que la voix de l'Angola puisse être entendue dans les concerts des pays francophones, contribuant ainsi à la construction d'un monde qui embrasse la diversité, favorise l'inclusion et célèbre la culture de la richesse du notre peuple", a-t-elle déclaré.

Neuf candidatures ont été présentées au total, le Ghana et Chypre ayant été approuvés en tant que membres à part entière, tandis que l'Angola, du Chili, la Nouvelle-Écosse au Canada, la Nouvelle-Calédonie et l'État de la Sarre en Allemagne, sont membres observateurs.

La Serbie et le Kosovo ont vu leurs candidatures rejetées en tant que membres à part entière.

Avec ce nouveau statut, l'Angola renforce sa présence sur la scène internationale, favorisant les échanges culturels, linguistiques et économiques avec la francophonie.

Le 19e Sommet de la Francophonie, qui a débuté vendredi, s'est poursuivi ce samedi avec des discussions sur des sujets d'actualité mondiale, tels que le multilatéralisme et l'innovation dans l'espace francophone.

Par ailleurs, des événements parallèles comme le Festival de la Francophonie et le Village de la Francophonie, ouverts à toutes les délégations, offrent des opportunités d'échanges culturels et technologiques jusqu'à demain.

La séance de clôture a eu lieu en fin d'après-midi, avec l'adoption de la Déclaration du Sommet et d'autres résolutions sur les questions politiques et de paix dans l'espace francophone.