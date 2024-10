Angola: La dépouille mortelle du journaliste Ismael Mateus repose à Santa Ana

Luanda — La dépouille du journaliste Ismael Mateus, décédé mardi à la suite d'un accident de la route, a été enterrée samedi, au cimetière de Santa Ana, à Luanda.

La veillée a commencé vendredi, au Quartier Général du Commandement de l'Armée (anciennement RI-20), où le Président de la République, João Lourenço, a rendu aujourd'hui hommage au journaliste Ismael Mateus.

Les funérailles se sont déroulées en présence de plusieurs personnes, notamment des membres du Gouvernement, des représentants des partis politiques, de la société civile et religieuse, des membres de la famille, d'anciens collègues et étudiants.

Au cimetière, le journaliste Amílcar Xavier a qualifié Ismael Mateus d'un individu d'observation critique et constructive dont le nom est inscrit dans la littérature, la communication institutionnelle, la politique, l'enseignement supérieur, entre autres.

A son tour, le journaliste Pedro Neto a déclaré qu'Ismael Mateus dépassait la dimension de la classe journalistique, appartenant à un univers plus vaste dans le pays.

Il a souligné qu'en tant que professionnel de Radio Nacional de Angola, il était un « grand » chef d'équipe, organisant les tâches avec assurance et fermeté, une grande pédagogie et une grande capacité de travail sans se soucier de l'heure de rentrer chez lui et était toujours disponible à aider les collègues.

De telles caractéristiques, selon son ancien collègue, faisaient d'Ismael Mateus une référence incontournable pour quiconque voulait être un bon journaliste dans la rédaction de la RNA.

Au nom de la famille, l'un des fils a déclaré qu'Ismael Mateus était un conseiller, un « excellent » cuisinier, un écrivain « admirable », un guide touristique « exceptionnel » et un amoureux de la culture simple et belle.

Ismael Mateus, qui était également membre du Conseil de la République, a percuté mardi un panneau publicitaire et un arbre, sur l'Avenue "21 de Janeiro", à Luanda.

Journaliste depuis 1981, Ismael Mateus est né à Luanda, le 6 juillet 1963.Il a été membre fondateur de l'Union des journalistes (UJA) et membre de l'Union des écrivains angolais.

Depuis 1985, il publie des articles d'opinion, initialement sur la Radio Nationale d'Angola (RNA), sous les titres "Dia a Dia na Cidade" et "Bué de Bocas".

À la Radio Luanda Antenne Commerciale (LAC), il a écrit pour la rubrique "Recados para o meu Chefe" (Messages pour mon patron).

Plus tard, il publiera des articles d'opinion dans les journaux Angolense et Cruzeiro do Sul et dans l'hebdomadaire « Semanário Angolense ».

Il a publié son premier livre en 1992, le recueil de textes radiophoniques "Bué de Bocas", dans une édition d'Edipress. Il a également sorti l'oeuvre "Ascensão e Queda, de Bartolas Matias"

En 2000, il a été coordinateur du recueil de textes « Angola, Festa e o Luto », lancé à l'occasion du 25e anniversaire de l'indépendance nationale.

En 2001, par l'intermédiaire de la maison d'édition Nzila, il publie son premier roman intitulé "Os tempos de YaKalaya".

À partir des entretiens qu'il a réalisés à LAC, à l'occasion du décès de Jonas Savimbi, la maison d'édition Nzila a publié, en 2002, le livre « UNITA que Futuro ? ». En 2003, chez le même éditeur, il a publié le livre « Sobras de Guerra ».